Teletović o Ivanoviću: On me naučio šta je košarka i kako se osvajaju trofeji!

„Postoje igrači koji ne mogu sa Duškom, to su oni koji ne žele da budu legendarni“, rekao je Mirza Teletović o novom treneru Crvene zvezde.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Crvena zvezda u ponedjeljak je predstavila novog trenera – Duško Ivanović preuzeo je crveno-bijele nakon smjene Vlade Jovanovića koji nije imao mnogo uspjega na početku ove sezone.

"Znam da će mi biti teško, ali sam zadovoljan jer sam došao u Crvenu zvezdu. Prvo jer je to veliki sportski izazov, drugo jer je to veliki klub sa sjajnim navijačima i treće jer ova ekipa može da oima karakter kakav su imale moje ekipe, pobednički karakter", poručio je na predstavljanju Ivanović, čiji dolazak na klupu Zvezde je izazvao veliku pažnju u regionu, ali i oduševljenje bivših igrača.

Igora Rakočević nahvalio je Duška Ivanovića i istakao da je saradnja sa njim u Baskoniji bila sjajno iskustvo.

U sezoni 2008/09 sa Ivanovićem na klupi Rakočević je bio najbolji strijelac Evrolige i ACB lige, a u narednim sezonama je partije karijere kod Ivanovića pružao kasniji NBA as, Mirza Teletović.

Legendarni bh. košarkaš takođe se oglasio i u razgovoru za Mozzart Sport istakao da je Duško Ivanović trener koji ga je naučio šta je košarka i kako se osvajaju trofeji.

"Istina je, postoje neki igrači koji ne mogu sa Duškom. To su oni koji nisu želeli da postanu legendarni, nisu hteli da rade na sebi, da danas budu bolji u odnosu na juče. Oni koji nisu posvećeni košarci, e takvi nisu mogli s njim", rekao je bivši as Baskonije.

"Zvezda je dobila iskrenog čovjeka i vanserijskog trenera. Moj savjet igračima je vrlo jednostavan: Sluštajte šta vam Duško priča i bićete bolji igrači. On vas neće slagati, uvijek će vam reći sve, ali na pravi, ljudski način. Nebrojeno puta tokom karijere me je povukao sa strane i pričao sa mnom kao sa čovjekom o stvarima koje moram da popravim kako bih ja bio bolji i kako bi ekipa napredovala. I znate šta? Nikada nije pogriješio. Jednostavno, bolje razume košarku od igrača na parketu, na višem nivou je od ogromne većine", dodao je on.

Teletović i Ivanović imali su sjajnu saradnju u Baskoniji koju je novi trener Crvene zvezde vodio u tri navrata i svaki put osvajao šampionsku titulu.

"Svaki put kada pričam o Dušku, moram da istaknem da me je on napravio u igrača koji je naučio šta je košarka, šta je potrebno da uradim da bih pobijedio. Ne na jednoj utakmici nego ono najbitnije – kako se osvajaju trofeji. Ako sam prije Duška bilo šta znao o košarci, onda sam barem tri puta više naučio od njega. Pogledajte igrače koji su prošli kroz njegove ruke. Nije on samo stvorio šampionske timove, stvorio je i šampionske košarkaše. Da nije bilo njega, ne bih imao ovakvu karijeru i garantujem da mnogi drugi ne bi upola bili dobri da nisu njega u jednom trenutku imali za trenera. Zovite Oberta, Noćonija... Kazaće vam i oni. Zapravo, pozovite Igora Rakočevića, on je još i bio ime prije dolaska u Baskoniju. Ali, i on će da potvrdi moje riječi, ubijeđen sam", zaključio je Teletović.