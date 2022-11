Rakočević o Ivanoviću u Zvezdi: I kad dobijaš 25 razlike, za njega nije gotovo

Duško Ivanović je stigao i preuzeće Crvenu zvezdu, a za MONDO je o tome pričao srpski as koji je pod njegovom dirigentskom palicom žario i palio Evroligom.

Crvena zvezda ima novog trenera, a prvi koji se javio tim povodom je Igor Rakočević. On je pod dirigentskom palicom crnogorskog stručnjaka u dresu Baskonije bio najubojitiji košarkaš Evrope. Od svoja tri "Alfonso Ford" trofeja u karijeri, drugu titulu najefikasnijeg igrača Evrolige osvojio je 2009. godine kada je radio sa iskusnim trenerom iz Bijelog Polja.

Sada, kada Ivanović prvi put u svojoj bogatoj karijeri dolazi da radi na ovim prostorima, Rakočević se za MONDO prisjetio saradnje sa svojim omiljenim trenerom, ali je analizirao i šta Ivanovićem dolazak donosi Crvenoj zvezdi.

"Ja imam odlično iskustvo sa Ivanovićem, kako lično, tako i ekipno u smislu da su ekipe koje je on vodio obično pravile veoma dobar rezultat i eventualno osvajale razne bitne i velike trofeje. Ono što sam iz svog ugla vidio je da je iz velikog broja igrača uspio da izvuče skoro maksimum ili čak maksimum. Znam da su mnogi igrači kod njega napravili veliki, veliki korak unaprijed, kao i ja i da su poslije toga imali stvarno vrhunske karijere. Mislim da je u svakom slučaju jako dobar izbor za trenera", počeo je Rakočević razgovor za MONDO.

ZNA SE KO JE GLAVNI, A RADI SE BRUTALNO!

ZNA SE KO JE GLAVNI, A RADI SE BRUTALNO!

Nakon što je Igor u sezoni 2008/09 sa Ivanovićem na klupi bio najbolji strijelac Evrolige i ACB lige, u narednim sezonama je partije karijere kod Ivanovića pružao kasniji NBA as, Mirza Teletović. Ipak, nisu samo igrači sa ovih prostora znali da naprave veliki skok u karijeri i da eksplodiraju kod Ivanovića.

"On je pod svojom dirigentnskom palicom imao mnogo Argentinaca koji su vrlo vrlo sličnog mentaliteta kao i mi. Oni su onako borbeni, radnici su, vatrenog su karaktera i iz njih je umio da izvuče stvarno maksimum. Recimo Luis Skola, Andreas Noćioni, Pablo Priđioni, to su momci koji imaju sličan mentalitet kao mi, a kod Duška su igrali najbolje", nastavio je Rakočević.

Pored Rakočevića, igrači poput Mirze Teletovića i pomenutih Argentinaca javno su hvalili rad Duška Ivanovića, ali bilo je i onih koji su smatrali da su njegovi treninzi previše naporni i da nisu mogli u tim uslovima da daju svoj maksimum.

"Svaki igrač svakog trenera doživljava subjektivno. Postoje igrači koji funkcionišu najbolje kada najviše i najjače treniraju. Postoje igrači koji igraju najbolje kada imaju laganiji i opušteniji trening. Ja mogu da pričam samo u svoje ime i da kažem da meni izuzetno odgovara kada se jako, jako iscrpno radi na treningu. Meni i Mirzi Teletoviću je to izuzetno odgovaralo. Opet, ima drugih igrača, kojima odgovara lakši rad i njihovo je puno pravo da imaju svoje mišljenje, ja mogu samo za sebe da pričam. Meni je izuzetno odgovaralo kad god sam imao trenera gdje se jako teško i iscrpno radilo. Kod Perasovića u Taukeramici, kod Bože Maljkovića bila je vrlo slična situacija u filozofiji treninga i kod obojice sam imao prilike da igram i isto sam igrao odlično."

Kod Ivanovića su uvijek lideri ekipe imali veliku slobodu, davali su mnogo poena i imali velike minutaže. To što se u timu uvijek znalo ko igra kakvu ulogu i od koga se najviše očekuje je prema bivšem kapitenu Crvene zvezde najveći kvalitet rada novog šefa struke crveno-bijelih.

"Ono što mogu da kažem za njegov rad je da je on izuzetno pravičan trener. Ima svoju filozofiju, ima zadatke koje postavlja pred svakog igrača i ako taj igrač te zadatke ispunjava na treningu i na utakmicama, onda ima i pravo da dobije ono što mu sledi, što zaslužuje. Duško Ivanović ima filozofiju da uspije da usmeri igru cijele ekipe tako da se jasno zna ko su lideri ekipe i od kojih igrača se najviše očekuje. Ja takođe mislim da je izuzetno bitno u ekipi da se zna kojih par igrača su lideri i od kojih se najviše očekuje u određenih segmentima igre. Automatski hemija takve ekipe je dobra da svi igrači znaju na čemu su. Onda je mnogo lakše igrati sa tim uverenjem u glavi da nema velikih oscilacija u ulogama na terenu. To daje igračima vrijeme i mir da se sve impelentira u ekipu i da dođe do svog ličnog cilja, a to je da pruža dobre igre", objasnio je igrač kome je Crvena zvezda povukla dres sa brojem osam iz upotrebe.

VODIMO 25 RAZLIKE, A DUŠKO U STAVU!

Osim po gvozdenoj disciplini, zahtevnim treninzima i uspjesima, Duško Ivanović je poznat i po tome što je možda i najenergičniji trener u Evroligi. A kada se to nadoveže na "Pionir", "delije" i energiju sa kojom se u Srbiji prati košarka...

"Pamtim da u vrijeme kada sam igrao kod njega i ako vodiš 15, 20, 25 razlike, a ostalo je dva minuta do kraja, on bi znao maltene u stavu da se kreće na liniji terena i vidi se da mu je nevjerovatno stalo do svakog poena, do svake odbrane. Mene je to izuzetno motivisalo, a kada se to sklopi sa publikom koja takođe šalje igračima energiju koju igrači reflektuju, mislim da to može da bude zaista dodatni plus i dodatna snaga", dodao je Rakočević.

U sezoni 2008/09 zajedno su stigli do trofeja u španskom kupu i tada je Rakočević odigrao najteži meč karijere. Pod temperaturom 40 stepeni ipak je stao na teren u finalu protiv Unikahe i poslije produžetka donio trofej timu iz Vitorije.

"Najteža utakmica u karijeri sigurno, znam da sam poslije toga dvije sedmice bio prikovan za krevet. Ne znam kako sam uspio da izvučem iz sebe taj maksimum. Uspio bih sigurno i da mi on nije bio trener jer je ipak sve do samog igrača, ti na kraju sam sebe moraš da motivišeš, ti moraš da igraš, ti moraš da treniraš, ali da je bio neki drugi trener sigurno da bi mi bilo teže, tako da mi je sigurno u velikoj mjeri pomogao", prisjeća se on.

Na kraju pitanje je jasno - šta navijači Crvene zvezde mogu da očekuju od Duška Ivanovića?

"Ja sam siguran da će biti kvalitetan rad, siguran sam da će Duško dati sve od sebe da izvuče maksimum iz ekipe. Istina je da nije on selektirao ekipu, da nije on birao igrače i dosta je nezgodno za trenera da dođe u ovako delikatnom momentu kada rezultati nisu onakvi kakvi se očekuju , ali nadam se da će imati dovoljno vremena i prostora da napravi svoju ekipu, da napravi svoju igru i u tom slučaju nemam nikakve sumnje da će svojim imenom i prevashodno kvalitetom pomoći Crvenoj zvezdi", završio je Igor Rakočević razgovor za MONDO.

Sada se čeka zvanično predstavljanje crnogorskog stručnjaka, a onda bismo mogli da ga vidimo na djelu već u četvrtak od 19 časova, kada crveno-bijeli na svom terenu dočekuju ASVEL. Do tada će imati prilike da odradi tek nekoliko treninga sa ekipom, ali jedno je sigurno - već tada bismo mogli da vidimo neku drugačiju Crvenu zvezdu.