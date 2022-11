Najprije dozvolite lančić, pa različitu garnituru: Čović o odlasku Jovanovića iz Zvezde - Đavo se krije u sitnicama

Predsjednik Crvene zvezde o rastanku sa mladim trenerom

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u ponedjeljak je promovisala novog trenera, crnogorskog šefa struke Duška Ivanovića (65). Nakon što je trofejni stručnjak govorio samo nekoliko minuta i napustio konferenciju zbog treninga, medijima se obratio predsjednik kluba Nebojša Čović i govorio o rastanku sa trenerom Vladimirom Jovanovićem poslije četiri mjeseca

"Svaka utakmica je izgledala kao da smo blizu da pobijedimo, pa ne pobijedimo. Tu može da se analizira aspekt struke, koji je bio potpuno pokriven, Vlada Jovanović je odličan mlad trener, očekujem da će nastaviti put razvoja. Vrlo je posvećen i živi sa košarkom. Pitanje je da li je to u nekim momentima dovoljno kad je u pitanju susret sa igračkim potencijalom i autoritetima", rekao je Čović u hali "Pionir".

Jovanović je preuzeo crveno-bijele početkom jula, nasledivši Dejana Radonjića, a za četiri mjeseca je vodio ekipu u pet utakmica ABA lige i u njima ostvario četiri pobjede uz veliki kiks protiv Zadra, dok je u Evroligi u sedam susreta doživio šest poraza i ostavio ekipu na posljednjem mjestu tabele.

"Moj savjet svakom mladom čovjeku koji dolazi na ovakav posao je da ne dopusti da se i trunka autoriteta ugrozi, jer sve počne od sitnica, a đavo se krije u sitnicama. Ako dozvolite lančić, pa vam ne smeta, pa razdvojenu garnituru, pa vam ne smeta... Pošto je to zarazna varijanta, onda to počne da nagriza cijeli sistem. U tom dijelu nema dobrote, samo profesionalnog odnosa i tako mora da bude u sportu", dodao je predsjednik Crvene zvezde.

Čović je potom analizirao rezultate mladog trenera.

"Od devet utakmica u Evroligi, slučajnošću rasporeda, mada nisam čovjek koji misli da se bilo šta događa slučajno, čak šest smo odigrali u gostima, a ima tu raznih trofejnih autoriteta koji mogu da utiču na to. Imali smo interesantno suđenje. Gotovo da se nigdje nismo obrukali. Imali smo utakmicu sa Olimpijakosom na pripremama kao crveni signal, a to vam pričam da vidite da nismo amateri u ovom poslu", rekao je Čović. "Dakle, što se tiče Evrolige, ako to možemo da nazovemo kiksom, to je poraz od Panatinaikosa u Beogradu, Što se tiče ABA lige, kiks je izgubiti od Zadra - i to ne kiks da izgubite u Beogradu, nego i u Zadru. Za to vam, ako ste pravi profesionalac nije potrebno da imate trening, već pravu motivaciju", rekao je Čović.