"Saša ima blagu prednost protiv Novaka": Boris Beker zna detalj koji će odlučiti meč Đokovića i Zvereva

Bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker govorio je o šansama dvojice tenisera, prema njegovom mišljenju Saša Zverev je blagi favorit, ali Srbin je vođen željom za 25. grend slem titulom i to bi moglo imati veliki uticaj ishod u ovom meču.

Novak Đoković i Aleksander Zverev igrače meč četvrtfinala na Rolan Garosu, biće to peti njihov susret na velikim turnirima, a dosad je Novak slavio tri puta, dok je Nijemac pobijedio jednom - 2025. kad je Srbin predao meč zbog povrede. Mnogo je toga na strani Zvereva - mladost, brzina, dobra forma, ali Đokovićeva mentalna snaga umije sve to da pobijedi, mišljenje je Borisa Bekera. Ipak, bivši Đokovićev trener daje blagu prednost Saši Zverevu.

Đoković juri 25. grend slem titulu, dok Zverev juri svoj prvi trofej na velikom turniru. Treći igrač svijeta odigrao je tri finala grend slemova, ali ni u jednom nije uspio da slavi, možda je ovo njegova nova prilika? Vjeruje i bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker da bi Nijemac mogao da zablista u ovom meču.

"Novak Đoković još igra tenis samo zato što želi da osvaja grend slem turnire. Magični broj 25 je, naravno, u vazduhu... Zbog čega je vjerovatno najopasniji na velikim turnirima. Saša Zverev je možda fizički najjači teniser koji trenutno igra. Voli duge mečeve, voli izazove. Ali velike mečeve pobjeđujete glavom, a ne nogama", rekao je Beker za TNT Sports.

Saša Zverev na konferenciji za medija u Majamiju

Kome Boris Beker daje prednost?

Mečevi na velikim turnirima su veoma zahtjevni. Možda je Zverev imao nešto lakši put pošto je do susreta sa Novakom došao tako što je na terenu proveo svega sat vremena. "Rolan Garos je fizički veoma zahtjevan turnir, morate da dođete do svojih fizičkih granica tri do četiri sata - Zverev ima prednost nad Đokovićem u tom pogledu, ali vidjećemo šta će na kraju biti presudno."

"Đoković dolazi iz generacije Federera i Nadala, gdje su psihologija ponekad bila odlučujuća za meč. Mlađi igrači poput Sinera, Alkaraza i Zvereva su malo opušteniji po tom pitanju. Jasno je da će Novak učiniti sve što može i mobilisati sve svoje resurse da pobijedi u ovom meču."

Postoji jedan razlog zbog kojeg Beker daje prednost Zverevu - fizička spremnost. "Što se tiče fizičke spreme, definitivno bih favorizovao Sašu Zvereva. On je mlađi igrač i u boljoj je formi. Naravno, potrebna vam je i mentalna snaga u petom setu, ali prije svega vam je potreban vazduh i svježe noge. On voli da igra protiv Đokovića i mnogo puta ga je pobijedio – međutim, posljednji put na Australijan openu zbog povrede."

"Saša je blagi favorit"

Đoković je Zvereva pobijedio osam puta, dok je Nijemac slavio pet puta u njihovim međusobnim duelima. "U poređenju sa Đokovićevim rezultatima protiv skoro svih ostalih igrača, Saša je u dobroj poziciji. Ne smeta mu da igra protiv legende, ali realnost je na terenu."

"Još moram to da osjetim, biće jasnije poslije prvog ili drugog seta. Tada se takav osjećaj može bolje razviti. Za sada, mislim da je 50:50. Na papiru, Saša bi mogao biti blagi favorit, ali mečevi moraju prvo da se odigraju, a Đoković će imati pravo glasa u tome."

Šta je Zverev rekao prije susreta sa Novakom?

Zverev je uspio da pobijedi Đokovića na Australijan openu, nakon što je Srbin predao susret. Ipak, sada se raduje novom meču njih dvojice: "On je osvojio 24 grend slema. Nikada neće biti autsajder. On definitivno zna kako se igra tenis. On definitivno zna šta znači biti na velikoj sceni i igrati velike mečeve. U to nema sumnje."

Ko će osvojiti Rolan Garos?

Šljaka je podloga Karlosa Alkaraza, to je jasno. Međutim, Janik Siner se tenisu vratio poslije tromjesečne suspenzije i igra veoma dominantno, a Saša Zverev je odabrao svog favorita: "Za mene je Karlos (Alkaraz) favorit. Rekao bih da su sljedeća trojica u redu Janik (Siner), ja i Novak. I dalje vjerujem u to.“

Novakov budući rival ne otpisuje Srbina: "Još vjerujem da je Novak, što se tiče tenisa i iskustva, među nama. Mislim da imam najteži žrijeb na turniru. Zato se radujem borbama koje su pred nama. Radujem se što ću igrati protiv najboljeg na svijetu."