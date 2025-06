Kad igra Novak i gdje možete da ga gledate? Đoković spremio osvetu za Australijan open, Zverev ruši tradiciju

Novak Đoković i Aleksander Zverev igraju meč četvrtfinala na Rolan Garosu, njihov susret ne bi trebalo očekivati prije 20.15 sati.

Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Novak Đoković i Aleksander Zverev sastaju se u četvrtfinalu Rolan Garosa, njihov meč ne bi trebalo očekivati prije 20.15 sati, pošto je taj spektakl posljednji u seriji današnjih mečeva na "Šatrijeu". Biće to susret u kojem Novak ima priliku da se revanšira za predati meč na Australijan openu u januaru, kad je zbog povrede morao da se povuče u polufinalu...

Đoković i Zverev su se dosad sastali 13 puta, a Novak vodi 8-5, dok je olimpijski šampion na velikim turnirima čak tri puta slavio, a Nijemac svega jednom - u januaru 2025. kad mu je Novak predao meč. Možda je u tome ključ? Čini se da Saša Zverev nije igrač za velike mečeve, pošto je dosad uglavnom posustajao u polufinalima i finalima, kad naspram sebe ima nešto zvučnije tenisko ime.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Ono što je zajedničko ovoj dvojici tenisera, to je da su se prije dolaska na Rolan Gasor mučili na šljaci. Zverev je ispao u prvom meču koji je odigrao u Monte Karlu, stigao je do trećeg kola Hamburga, isti učinak je imao i u Madridu, dok je u Rimu stigao do četvrtfinala, ali je krajem aprila slavio u Minhenu na toj podlozi, kad je u finalu bio bolji od Bena Šeltona. S druge strane, Novak nije imao mnogo mečeva na šljaci - ispao je u prvim mečevima u Madridu i Monte Karlu, ali je onda svoj učinak popravio u Ženevi, kad je stigao do 100. titule u karijeri.

Kako je Zverev stigao do polufinala Rolan Garosa?

Može se reći da je put Saše Zvereva bio nešto lakši, a ulazak u polufinale svakako još jednostavniji od Novakovog. Najprije se sastao sa Amerikancem Lernerom Tijenom kojeg je pobijedio 3:0 (6:3, 6:3, 6:4), potom je igrao protiv Kaspera de Jonga, Holanđanin je uspio da povede u ovom meču sa 6:3, ali je Zverev preokretom došao do pobjede i plasmana u treće kolo.

Tamo ga je čekao Italijan Flavijo Kaboli, kojeg je poprilično lako pobijedio, da bi mu u narednom meču Holanđanin Talon Grikspor predao, pa je tako Zverev imao mnogo manje trošenja od Đokovića, što u fazama četvrtfinala, polufinala i finala neizmjerno znači.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Kako je izgledao Novakov put do polufinala Rolan Garosa?

Novak je do susreta sa Sašom stigao bez izgubljenog seta i to je ono najvažnije. Njegova igra mijenjala se tokom mečeva, bilo je uspona i padova, nekad su se nizale pogrešne odluke, a nekad jednostavno nije umio da pogriješi. Njegov privi protivnik bio je Mekenzi Mekdonald kojeg je Novak pobijedio istim rezultatom u svakom setu - 6:3. Potom je zaigrao protiv Korentina Muteta, sa kojim se mučio samo u posljednjem setu, Francuz je nekoliko puta sa uspjehom spasavao gem lopte za izjednačenje, ali je na kraju posustao, pa je Novak stigao do 6:6 u trećem setu i potom u taj-brejku lako izvojevao trijumf.

U narednom kolu Đoković je dočekao Filipa Mišolića, a zatim je za susret sa Zverevim morao da pobijedi Kamerona Norija. I taj meč prošao je poprilično lako, za dva sata i 15 minuta Britanac nije imao nikakve šanse u susretu sa Novakom.

Šta je zajedničko Novaku i Zverevu?

Obojica tenisera serviraju sjajno. Zverev već dugo važi za igrača koji ima ubojit, sjajan servis. Takođe, ono što Novaka krasi na ovom turniru je prvi servis za koji se čini da ga je popravio u odnosu na neke od prethodnih turnira. Kameron Nori je poslije meča sa Novakom takođe govorio o tome kako vjeruje da ga je Srbinov servis zapravo razoružao u tom susretu.

Gdje možete gledati meč?

Susret Novaka Đokovića i Aleksandera Zvereva možete pratiti uz MONDO lajv tekstualni prenos ili na Eurosportu 1. Ipak, ovaj meč ne bi trebalo očekivati prije 20.15 časova, s obzirom na to je njihov susret posljednji u seriji današnjih mečeva.