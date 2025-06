"Ovo nije običan meč, ovo je borba za čast": Partizan će juriti titulu poslije 12 godina

Partizan ide na gostovanje Vojvodini gdje će probati da osvoji prvu titulu poslije 12 godina čekanja.

Izvor: MN Press/Profimedia

Partizan je u prvom utakmici finala Super rukometne lige savladao Vovjodinu 29:25, a sada je otišao u Novi Sad na revanš koji je na programu od 18 časova.

Vojvodina, koja ima 12 titula, a od 2013. godine je osvojila svaki pehar u domaćem prvenstvu, pokušava da izjednači na 1:1 u seriji, dok crno-bijeli žele da poslije 12 godina čekanja osvoje titulu. Prošle godine su priprijetili crveno-bijelom rivalu kada su osvojili kup, ali sada je ozbiljnije.

Vojvodina je uzela prvi trofej u sezoni, osvojili su kup, ali su dva puta poraženi od crno-bijelih u regularnom dijelu sezone. Na to se nadovezao poraz u prvom meču finala na Banjici, gdje je bilo i teških riječi i negodovanja na sudijski kriterijum poslije utakmice.

Vojvodina izdala saopštenje

Izvor: MN PRESS

Zbog eventualnih sukoba navijača meč neće biti igran na Slanoj Bari već će Vojvodina biti domaćin na SPENS-u. Pred meč su pozvali navijače da napune tribine najveće novosadske hale.

"Kreće podjela ograničenog kontigenta karata za drugu utakmicu finalne serije protiv Partizana. Pošaljite u inboks ime i prezime i broj ulaznica koji vam je potreban. Maksimalan broj karata je četiri. U srijedu 4. juna u 18 časova na SPENS-u imamo šansu da odgovorimo kako dolikuje – zajedno. Ovo nije samo utakmica – ovo je borba za čast i za bijelo-crvenu Vojvodinu. Pozivamo sve navijače da napunimo SPENS, da se naježi Novi Sad i da stanemo uz ove momke kao nikada prije. Idemo zajedno po izjednačenje – za Vojvodinu, za naš grad. Dođite da podržite naše rukometaše u borbi za prolazak dalje", saopštila je Vojvodina.

Šta kažu iz Partizana?

Izvor: MN PRESS

"Imali smo taj pad u prvom susretu, ali razlog je odsustvo dva igrača koja drže centralni dio odbrane i koji bi vjerovatno to iznijeli, a to su Ratković i Zečević. Za mene je to potpuno normalno i očekivano jer nasuprot sebe imamo izuzetnu ekipu, a mi se navikavamo na igru bez njih dvojice u finalnoj seriji. Sve to moramo da ostavimo po strani. Ja kao trener treba da uradim sve što je u mojoj moći da što više igrača bude blizu svog maksimuma. To nam je jedina šansa. Usmjeren sam isključivo na to da pogledamo u čemu mi griješimo i šta možemo da popravimo, na osnovu svih prethodnih analiza i utakmica. Očekujem hrabrog i energičnog protivnika, koji neće tek tako dozvoliti da mi podignemo pehar u Novom Sadu. Kada dođe trenutak da se odlučuje o trofejima, apsolutno se radi o volji, motivu i hrabrosti da se preuzme odgovornost. Na kraju se uvijek svodi na to", istakao je trener Partizana Đorđe Ćirković.