UŽIVO PARTIZAN - VALENSIJA: Crno-beli se baš MUČE u odbrani, Španci kažnjavaju sve greške, a Egzum već ima TRI lične!

Partizan dočekuje Valensiju u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Valensiju u Evroligi. Željko Obradović i crno-beli traže povratak na pobednički kolosek posle tri uzastopna poraza. U elitnom takmičenju izgubio je od Barselone i Real Madrida, pa u prvom ovosezonskom derbiju od Crvene zvezde. Ima priliku za iskupljenje pred domaćim navijačima u "Areni".

U najavi utakmice Željko Obradović potvrdio je da postoje problemi sa povredama igrača. "Utakmica je kao i svaka u Evroligi, izuzetno važna za nas. Pametni ljudi uvek izvlače pouke. U poslednjih sedam dana smo imali tri izuzetno teške utakmice protiv timova koji su favoriti za 'fajnal for' i protiv Crvene zvezde koja je uz poštovanje svih drugih timova, naš glavni konkurent u ABA ligi. Bilo je dosta dobrih trenutaka ali je bilo i veoma loših. To je ono o čemu smo pričali, probali da reagujemo na jučerašnjem treningu i probaćemo da reagujemo večeras. Problem je što posle utakmice u Madridu praktično nismo ni na jednom treningu imali Lesora koji je imao veliku želju da pomogne timu ali su se posledice toga što nije trenirao osetile. U svakom slučaju, pohvalno je to što je hteo da pomogne timu kao i što je Smailagić na sopstvenu odgovornost želeo da igra iako mu je preporučeno da pauzira 6 nedelja. Na žalost, ni jedan ni drugi igrač nisu trenirali iz raznih razloga", rekao je Obradović.

