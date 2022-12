Ovacije Grobara za ljubimca - poklonio se crno-bijeloj Areni! On je bio poseban gost Partizana na utakmici Evrolige

Poznati srpski trrener pratio je meč iz prvog reda

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Partizana Marko Nikolić posjetio je Štark arenu u petak i navijao za crno-bijele košarkaše u utakmici Evrolige protiv Valensije. On je dobio poseban pozdrav navijača, kojima je otpozdravio ustavši sa stolice. Pogledajte:

Nikolić je gledao meč srpskog i španskog tima u društvu predsjednika KK Partizan Ostoje Mijailovića. Trofejni srpski trener slobodan je od prošle jeseni, kada se rastao sa CSKA Moskvom. Prethodno je vodio mađarski Fehervar i Partizan, kome je donio titulu šampiona 2016. i napustio Humsku kao osvajač "duple krune".

"Koga ja najviše volim da pobijedim na svijetu? Ne Bajern Minhen, nego Zvezdu. Nema ljepše nego kad pobijediš Zvezdu. To je kao ovo što sam pričao kad si klinac pa ideš na basket sa bratom, ali hoćeš da ga pobijediš. E tako ja hoću da pobijedim Zvezdu. Tu nema dileme, koga najviše voliš da pobijediš na svijetu", rekao je u jednom nedavnom intervjuu nekadašnji trener crno-bijelih.

Ipak, sportsko rivalstvo nikada ne ruši lične odnose, pa je tako radeći godinama u srpskom fudbalu, a prije toga igrajući stekao mnogo prijatelja sa obje strane Topčiderskog brda. "Sa druge strane toliko imam prijatelja sa te strane, da je to za mene nerazdvojivo uopšte. NIkad nisam gledao ljude da li je zvezdaš ili partizanovac, da li je Srbin, Rus ili Amerikanac, da li je ne znam šta... muško, žensko, koja rasa ili bilo šta. Uvijek sam posmatrao ljude na dobre i loše, na one koji ti prijaju i na one koji ti ne prijaju", dodao je Nikolić.