ŽELJKO IZAŠAO PRED NOVINARE I OTKRIO NAJGORE MOGUĆE VESTI: Loše je, Aleksa odmah mora na operaciju

20 : 07 Trening je gotov! Alen Smailagić je takođe izašao pred novinare, izjavio saučešće porodicama žrtava i trening je završen.

19 : 53 Anđušić o izostanku dvojice bekova "Smanjena nam je rotacija i sigurno da nije lako igrati u takvim uslovima pogotovo što Real ima ogroman sastav i popunjeni su na svim pozicijama čak i kada imajuu probleme i izostanke. Ali mi moramo da pokažemo da smo pravi tim, da kada je najteže da se skupimo i odigramo kako treba bez njih dvojice koji su naši lideri tokom cele sezone. Verujem da i sutra možemo da zaboravimo na sve i da odigramo što je bolje moguće i da pobedimo", naveo je iskusni bek.

19 : 50 Moramo da se izolujemo... "Teško jeste, mene lično je to potreslo, ali moramo da probamo da se izolujemo i koncentrišemo samo na teren. Samo tako možemo do cilja i do pobede", naglasio je on.

19 : 49 O Lesoru "Vraća se Matijas, to će nam sigurno mnogo značiti u rotaicji. Jako mi je krivo što se Aleksa povredio i on će nam mnogo nedostajati pogotovo svojom energijom i stvarima koje radi na terenu, ali moramo da se skupimo kao ti i da izađemo nadam se sa tom pobedom", dodao je on.

19 : 48 Anđušić o meču "Što se tiče utakmice ne znam u kakvom ćemo atmosferi igrati i šta će se dešavati. Fokusirani smo na sam meč, ne gledamo stvari okolo. Verujem da smo spremni. Jučerašnja utakmica je pokazala da i kada ne igramo najbolje možemo da igramo sa njima na jednu loptu. Napadalki smo odigrali jednu od najlošijih utakmica u poslednje vreme, a opet je bilo na jednu loptu", dodao je Anđušić.

19 : 47 Danilo Anđušić o tragediji "Pre svega izjavio bih saučešće svim porodicama koje su bile uključene u ovaj nemili događaj. Stvarno velika katastrofa i nešto što ne viđamo nikada do sada. Stvarno smo svi danas šokirani, ne možemo da verujemo. Saosećamo sa porodicama, jako je teško pružiti im podršku u ovom trenutku. Sigurno je to nešto što ne može da se zamisli. Mene je kao oca dvoje dece prvenstveno jako potresla vest tako da stvarno saosećamo sa proodicama i šaljemo im punu podršku, Nadams e da se ovakve stvari više neće dešavati, a na tom emoramo da poradimo svi zajedno kao društvo." Pogledajte 04:17 Danilo Andjušić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

19 : 42 Atmosfera u Areni? "Što se tiče atmosfere kakva god da bude moraćemo sve od sebe da damo i da znamo da je ogromna šansa isprd nas da se kvalifikujemo na F4. Ne znam tačno ko je od naših igrača bio na F4, ali ako se dobro sećam Dante. Džejms, Kevin i Zek. Ovi ostali moraju da imaju ekstra, ekstra motivaciju. Kao i do sada."

19 : 40 O Aleksi "Aleksa je povredio ruku i on će ići na operaciju u petak. To je samo druga ruka, a otprilike ista stvar koju je imao prošle godine, kada se povredio. Pretpostavke su da će možda biti manja pauza. Ne bih sada o tome, videćemo kad se završi operacija u petak. Nažalost mu se opet to desilo, ali i to je deo svega ovoga čime se mi bavimo. "

19 : 36 Evo šta je Željko Obradović rekao o Real Madridu i meču koji sledi "Reagovali smo kako inače reagujemo, plejof serije su uvek takve. Bila je analiza stručnog štaba, a onda i sa igračima. Utisak je da smo igrali nestrpljivo u napadu i verovatno najlošija naša utakmica u napadu u poslednjih nekoliko meseci. Ali i tako smo bili na jedan napad od pobede. Naravno da su igrači svesni toga i sigurno da moramo da odigramo pametnije i bolje ako hoćemo da pobedimo."

19 : 35 Željko o tragediji "Naravno danas je došla ta vest o velikoj tragediji koja se dogodila. Neverovatno, Svi smo bili u neverici kada smo čuli te vsti. Želim i ovu priliku da iskoristim da izjavim saučešće svim porodicama nastradale dece. Velika tragedija kakva verovatno u našoj zemlji nije zabeležena."

19 : 34 Reči o Šolmanu "Ja imam dve stvari koje su zaista onako tužne. Pre svega znate da je juče u Splitu umro Damir Šolman, veliki igrač, veliki džentlmen, veliki košarkaš i želim zaista da izjavim saučešće pre svega njegovoj porodici i svim ljudima koji su Damira voleli, a bilo ih je mnogo. Imao sam tu sreću da ga lično upoznam i da provodimo neko vreme zajedno", rekao je Željko Obradpović. Pogledajte 00:59 Zeljko Obradovic o tragediji Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

19 : 28 O odlaganju meča sa Realom "Ne znam šta da vam kažem, problem termina je ogroman. Kad bi mi mogli da igramo tu utakmicu? Kad da dođe termin ako je trodnevna žalost? Postoji mogućnost i za peti meč, kada bi se to igralo? Real ima obaveze u svom prvenstvu, mi imamo u svom ovde. Mišljenja su različita i to razumem. Ja zaista ne znam, ali koliko sam shvatio mi ćemo igrati utakmicu", rekao je Željko Obradović kada su ga novinari pitali o mogućnosti da se meč odloži, što je predložio Sale Đorđević.

19 : 23 Najgore moguće vesti! Aleksa Avramović neće moći da nastupi na narednom meču i u petak ide na operaciju šake koju je povredio, potvrdio je novinarima Željko Obradović!

19 : 22 Nema Alekse! Ne trenira sa ekipom bek Partizana koji je nezgodno pao u toku prošlog meča i povredio je šaku. Ne sluti na dobro... Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Željko pred novinarima! Košarkaši Partizana će trenirati pred novinarima i svima će se obratiti i Željko Obradović koji će govoriti o meču sa "kraljevskim klubom", kao i o mogućim suspenzijama, povredama igrača... Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 22 AVRAMOVIĆ POLOMIO ŠAKU Kako stvari stoje Aleksa Avramović neće moći da pomogne saigračima jer je polomio šaku na trećem meču sa Realom. Izvor: MN PRESS

18 : 15 ĐORĐEVIĆ MOLI: ODLOŽITE MEČ Legendarni košarkaš Partizana i bivši selektor Srbije Aleksandar Đorđević molio je Partizan i Real Madrid da odlože meč u četvrtak zbog tragedije koja se dogodila u školi na Vračaru gde je učenik (14) ubio osam učenika, nastavnicu istorije i domara... 26. 8. 1967. Aleksandar Đorđević Izvor: MN PRESS

18 : 11 MEČ SE IGRA U ČETVRTAK Četvrti meč između Partizana i Reala na programu je u četvrtak od 20.30 časova u Areni. Počeće minutom ćutanja i neće biti muzičkih i propratnih sadržaja zbog tragedije u Beogradu.