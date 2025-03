"Nije tačno da su Srbi htjeli da protjeraju Albance, mi smo protjerani": Istoričar o NATO bombardovanju Jugoslavije

Istoričar Momčilo Pavlović smatra da nakon NATO bombardovanja nijedno pitanje nije riješeno.

Na današnji dan, prije 26 godina, počeli su vazdušni napadi NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Istoričar Momčilo Pavlović ističe da je u pitanju jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Diplomata Vladislav Jovanović smatra da u modernoj istoriji niko nikada "nije satanizovao jednu zemlju i narod kao što je to tokom 1999. godine bilo učinjeno Srbima".

Za 78 dana bombardovanja poginulo između 1.200 i 2.500 ljudi. Bombardovani su infrastrukturni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće, ambasade, kulturna dobra, a skoro svi gradovi su bili na meti.

"Bili smo prepušteni sami sebi"

Istoričar Momčilo Pavlović smatra da je u pitanju jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji.

"Na međunarodnom planu, bombardovanje Srbije i Crne Gore uzima se kao prelomna tačka u međunarodnim odnosima. Bombardovanje SR Jugoslavije se i dan-danas, decenijama kasnije, uzima kao argument za i protiv, sa obje strane", kaže Pavlović.

Ističe da nijedno pitanje nije riješeno ni danas.

"Niti je Kosovo, kako se to navodilo kao povod, pacifikovano, niti su se Srbi vratili na Kosovo i Metohiju, niti je tačno da su Srbi hteli da protjeraju Albance. Srbi su protjerani", kaže istoričar.

Navodi da je zemlja na globalnom nivou bila prepuštena sama sebi i bez saveznika.

"Izostala je efikasna vojna pomoć. Sa druge strane, Bizmark je nekada navodno rekao da državnik mora da prepozna Božje korake. Kada se prepoznaju, ide im se u susret. Izgleda da ih Slobodan Milošević i ljudi oko njega nisu prepoznali. Kada državnik zemlju dovede u takvu situaciju da je izolovana i sama - nalik borbi Davida i Golijata - onda ne preostaje ništa drugo nego da se povuče. Milošević se nije povukao", naglašava Pavlović.

Smatra da je važno da Srbija, država i njen narod, uporno ukazuje na "nelegalnost NATO akcije".

"Na živima je da mi sistematski i uporno ukazujemo na ciljano ubijanje civila, upotrebu zabranjenog oružja i zločince. Teško će se promijeniti opšti međunarodni narativ da su Srbi jedini krivci, ali moramo raditi na tome da pokušamo da nešto promijenimo", navodi Pavlović.

"Agresija na Jugoslaviju bila dio novog svjetskog poretka"

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović ukazuje da je geopolitička situacija uoči bombardovanja SR Jugoslavije bila takva da su Sjedinjene Američke Države i Zapad, kao apsolutni pobjednici Hladnog rata, uspostavili strahovladu.

"Agresija NATO-a na SR Jugoslaviju bila je dio tog novog svjetskog poretka i izvedena je pod izgovorom humanitarnih razloga. Niko nikada u modernoj istoriji nije toliko satanizovao jednu zemlju i njen narod kao što je to bilo učinjeno sa Srbima. Bili smo proglašeni kao ljudi kod kojih je došlo do civilizacijskog pada. Svijet je počeo da vjeruje u to. Izmišljene stvari plasirane su kao realne", ističe Jovanović.

Podsjeća da se država 24. marta obratila Savjetu bezbjednosti u Ujedinjenim nacijama, iako nije imala pravo glasa.

"Bila je to mrtva tišina, praktično pola sata poslije početka bombardovanja. U zadnjem času dobio sam tekst saopštenja naše vlade. Ali u Savjetu bezbjednosti Amerikanci i zapadne sile su dominirale. Rusija je bila na koljenima, a Kina skrajnuta. Bili smo jedini glas u pustinji", objašnjava Jovanović.

Napominje da je da su izrekli "govor sa istorijskim prizvukom".

"Naglasili smo da je akcija protiv tradicije i standarda ponašanja Savjeta bezbjednosti i Ujedinjenih nacija. UN su od tada pa do danas suštinski paralizovane. Sada se odnos snaga promijenio u samoj Americi, a svemoć Zapada se raspada", sumira nekadašnji diplomata.

