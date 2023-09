UŽIVO: SRBIJA IGRA STRAŠNU KOŠARKU! "Orlovi" vode i gledaju ka POLUFINALU Mundobasketa!

Dobrić je bacio loptu u kontru Nikoli Joviću, ali se napad nije završavao rano. Sačekali su reprezentativci da dotrči Bogdanović, a on je "potegao" trojku čim je primio loptu. Pogodio je iz dotrčavanja za osam poena prednosti i nervozu na klupi Litvanije - moraju da zovu tajm-aut!

Jedna od najčudnijih odluka na čitavom Mundobasketu je tehnička Marku Guduriću, početkom druge četvrtine. Nije jasno zašto su arbitri pomislili da Gudurić traži faul u napadu, kada nije pao nakon kontakta sa svojim rivalom, niti prigovarao nakon što se to desilo...

Kombinacija Gudurić-Petrušev-Davidovac dala je rezultat, a Srbija nakon polaganja na drugi obruč stigla do prednosti - prvi put posle desetak minuta igre!

Blizu su "orlovi", mogli bi potpuno da uđu u egal, ali nekoliko loših rešenja kada je treba da izjednače ili čak povedu u finišu prve deonice. Sa druge strane, Litvanci šutiraju 5/6 za tri poena i to ih drži u napadačkom ritmu!

Marinković i Petrušev su sada na parketu, a to bi moglo da donese širinu Srbiji koja je slabije otvorila utakmicu. Morao bi da proradi šut sa distance kako bi ovaj meč bio egal!

On je u dosadašnjem delu turnira beležio 9,4 poena, 1,6 skokova i jednu asistenciju po meču. Šutirao je impresivnih 89 odsto sa linije penala, kao i 75 odsto za dva poena, dok su mu trojke bile daleko najslabije - "samo" 39 odsto! Inače, Bendžijus igra na poziciji krilnog centra, visok je 207 centimetara i težak 102 kilograma.

"Simanić je bolje, počeo je da jede, gladan je, to je dobra vest direktno od doktora Radovanovića i direktora Tarlaća", rekao je na televiziji "Sportklub" stručni konsultant Marin Sedlaček, koji se nalazi na licu mesta i ima poslednje informacije o stanju srpskog košarkaša.

Pobednik meča Srbija - Litvanija mogao bi da "ukrsti" sa Slovencima u polufinalu Svetskog prvenstva, a izgleda da oni to i žele!

Košarkaši Litvanije jedan su od samo dva tima koji do sada nije izgubio nijednu utakmicu na Svetskom prvenstvu, uz Nemce! Maksivitisovi izabranici savladali su Egipat, Meksiko, Crnu Goru, Grčku i SAD na putu do četvrtfinala, u kojem igraju protiv Srbije!

Ako je verovati do sada odigranim mečevima na Mundobasketu, ovo će biti izuzetno efikasna utakmica. Srbija drugoplasirani tim na listi najefikasnijih ekipa, dok je Litvanija treća po tom parametru! Takođe, ova dva tima imaju najbolji procenat iz igre - Srbija je trenutno na 55 odsto, dok Litvanija ima 53,8 odsto.

Vaidas Kariniauskas je silno namučio Amerikance na meču koji bi mogao da odluči kompletan ishod Mundobasketa, a baltička zemlja je slavila delimično i zahvaljujući njegovoj izuzetnoj partiji - iako on nije svetski poznat. Karijera mu je veoma čudno, jedan njen deo proveo je i u Laktašima gde je igrao za Igokeu, a u Manili je govorio za srpske medije .

7 : 50

Gde se igra?

Kolega Nikola Lalović posetio je dvoranu u kojoj se igra meč protiv Litvanaca, a to nije hala u kojoj je Srbija do sada nastupala. Pročitajte njegovu priču o "Mall of Asia" areni koja je spojena sa tržnim centrom!