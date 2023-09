ŠTA JE OVO BILO, SELEKTORE!? UŽIVO: Bogdan opsovao, a onda se pojavio Svetislav Pešić!

Autor Nikola Lalović

13 : 28 KRAJ! Konferencija za medije je završena i sada ste slobodni. Idite da slavite!

13 : 27 O Boriši za kraj "Meni je teško da pričam o tome jer sam emotivan... Sve što se tu dešavalo je jedna katastrofa... Od ništa napravilo se svašta i mogli smo da se izgubimo... On je jedan krasan dečko i što mi kažemo kako baš njega to da zadesi. Ali evo imali smk stvarno veliku streću da je profesor Radovanovi izvrsni doktor sa nama. Ovo je zasluga Simanića da je izdržao i drugo da je pored njega bio Gaga Radovanović. Šta bi se desilo, ne znam. To je najvažnija vest", završio je on.

13 : 25 Emocije "Rekao sam ovo što sam i vama rekao. Pobeda je velika pobeda za nas ne samo zbgo značaja i polufinala nego i načina na koji smo došli Znate kako, kako god možemo da filozofiramo, košarka je ipak timski sport. Iako živiimo u vremenu gde se traže pojedinci i najbolji igrači. Malo se govori o timskom uspehu, ali ja uvek kažem da bez velikih igrača nema velikih ekipa. Imate to da jedan igrač može da napravi ekipu, ali i da je rasturi"

13 : 25 Pešić emotivac! "Ja sam uvek emotivan, kako bih ja inače mogao da funkcionišem! Naravno da sam emotivan ja dolazim sa prostora odakle nam je to imidž. Ja znam da slavim pobedu, ja uvek kažem da i treneri nekada treba da slave. Ali ja više slavim način na koji smo igrali, ali znate kako... Imamo još dve utakmice i to treba ponoviti. To je sada najbitnije", rekao je na pitanje o emotivnom nastupu nakon meča.

13 : 22 Oduzeli smo im to! "Ovo je pobeda timska, defintivino protiv tima koji igra timsku košarku. Mi to znamo da cenimo, respektujemo i još više se motivišemo da igramo protiv takvog rivala. Mi smo njima oduzeli njihov najveći kvalitet, njihovu odbranu. To je put kako mi treba da igramo. Trudimo se da tako uvek radimo. Tako je bilo protiv Italije, mi smo najbolji tim u kontrama, dajemo 25 poena iz tranzicije, to je nešto što mi želimo i to su igrači koji to mogu. Da bi se to uradilo mora da se igra odbrana. Mi nemao visinu i postavlja se pitanje kako svoje nedostatke sakriti i istaći prednosti. Naš moto je od prvog dana bio svi za jednog jedan za sve. Videli ste koliko je svako za svakoga večeras dao."

13 : 18 Kako je pobedio? "Probaću da pričam o košarci. Pobedili smo i sve zanima kako smo pobedili. Ritam utakmice je jako bitan. Ne možete da igrate 40 minuta kontre, ali ne možete 40 minuta igrati ni poziciono. U Evropi je bitno naći dobar ritam, bitno je igrati unutra i spolja. Igrati pik, ali igrati i kroz blokove. Nekada to uspemo, ali nekada se pokaže druga strana igre i protivnik koji igra svoju košarku. Večeras smo promenili ritam igre, pogotovo igrači sa klupe kao Avramović. Doneli su više energije nego starteri i to je ono što svaki igrač hoće i srećan je zbog toga", rekao je Pešić.

13 : 14 Dan za regeneraciju "Da vidimo kakva je situacija sa Simanićem i igračima koji imaju manje povrede u ovom danu koji je ispred nas koji ćemo iskoristiti za regeneraciju."

13 : 13 Samo odbrana! "Imali smo naš moto - svi za jednog i jedan za sve. Ako analizirate ko je tim prvo morate da vidite kako ovaj tim igra u odbrani. Ako gledate odbranu, tu je bilo sve. Presing. sjajna odbrana unutra na Valančijunasu, stopiranje šuta za tri. Bilo je bitno kontrolisati i ofanzivni skok protiv najboljeg skakačkog tima prvenstva.", istakao je Pešić.

13 : 11 Sada Pešić! "Sjajan meč za nas, pogotovo progiv ovakvog tima Litvanije. Moramo Litvaniju da poštujemo jer su oditrali sjajan turnir. Nemamo vremena da gledamo ceo turnir, ali znamo šta treba da gledamo. Spremili smos e da igramo ovo četvrtfinale. Bilo je teško pripremiti utakmicu. Naći energiju, koncentraciju, defanzivu kakvu smo igrali večeras. Ako igrate u Evroligi imate dva ili tri dana za regeneraciju, ali kad igrate svaka dva dana to je jako teško. Ali sa dodatnom motivacijom smo uspeli", rekao je Pešić,

13 : 09 Nisam namerno... Jebiga! "Ja iskreno ne biram utakmice kad ću da igram utakmice, nego dešava mi se... Jebiga! I ja sam čovek! Nisam namerno promašivao, kao Ameri će da izgube od Litvanije... Ali ja sam verovao, svaka je išla pravo, a imao sam ideju da kada je bilo 15-16 da ubacim još dve i da ih završimo, ali to se nije desilo".

13 : 08 Kad su prelomili da igraju za Borišu? "Mi smo čudan karakter i ne tražimo nikada alibi čak ni kada je jako teško, ali moram da kažem da sve dok smo u hotlu razmišljamo o tome. Da li ga je namerno udario ili nije, pa kako... Ali kad dođe trening i utakmica trudimo se da se koncventrišemo. On nam je tom porukom dao dodatnu energiju i pozitivu." "Još uvek ne znam koliko ovo sve znači, to tek kad sve odleži. Evo Kari zna, on je više puta bio tu!"

13 : 06 Još bolji Bogdan! "Igram košarku instinktivno i nekada sam lud i šutiram mnogo, ali ja uvek pokušavam da se poboljšam. Sviđa mi se kako sam igrao, ali mislim da mogu još bolje. Mislim da mogu da budem bolji za naredni meč"

13 : 05 Bogdan o mečevima na ispadanje "Takav je turir, možemo malo da slavimo, ali onda ideo da gledamo Kanada-Slovenija i da se spremimo za dalje Moramo da se spremimo za narednu tešku utakmicu. Pobedili smo sa 20 poena razlike, ali mi smo dali 300 odsto sebe".

13 : 04 Bogdan o liderstvu "Nekad ne znam kako da se ponašam u ovakvim momentima. Samo to izađe iz mene, sve te emocije. Mnogo velikih igrača su bili lideri Srbije, ali ne znam šta sam rekao Guduri. Iskreno, sjajno se osećam!"

13 : 02 Bitno je! "Jako je bitno za nas kao sportiste, a onda i za našu zemlju jer se zna koliko volimo košarku. Srećan sam što smo tu!", rekao je Bogdan.

13 : 02 Bogdan o poruci Boriše Simanića "Osećam se sjajno. Samo hoću da krenem da kažem nešto od jutros. Naš saigrač koji je i dalje sa nama Boriša Simanić nam je dao sjajnu energiju. Bili smo nervozni jutros jer sam ranije uvek gubio od Litvanije- Video sam Borišinu poruku jutros posle treninga i rekao je: Momci, ja sam dobro, ne mislite na mene, samo pobedite!" Dao nam je sjajnu energiju i ovo je pobeda za njega!"

12 : 59 Tu su selektor i Bogdan! Dobili su aplauz na početku pres konferencije od srpskih novinara!

12 : 57 Kraj konferencije Završili su Kazis Maksvitis i Tadas Sedekerskis i sada će se pojaviti srpska delegacija.

12 : 48 Evo šta je rekao centar Srbije Pogledajte 01:35 Izjava Srbija Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

12 : 42 Javio se Ristić Fenomenalan, fenomenalan! Mislim da smo odigrali sjajno utakmicu, pripremili smo se sjajno za ovaj meč i etopružili smo stvarno jednu sjajnu utakmicu i pokazali smo da možemo da igramo protiv najboljih ekipa na turniru. Kao što sam malopre rekao novinarima ne zadovoljavamo se ovime možemo mnogo više, Ići ćemo korak po korak. Ostalo je dva koraka do kraja i nadam se da ćemo uspeti da odemo do kraja.

12 :43

12 :41

Šta se ovo dogodilo!? Srbija je pregazila Litvaniju i ušla u polufinale Mundobasketa! BRAVO, MOMCI! Izvor: Profimedia

12 :37

Ipak... Prvo Litvanci! Po pravilu prvu konferenciju za medije drži poraženi tim tako da će Litvanija prva održati pres. Pojaviće se selektor Kazis Maksvitis i Tadas Sedekerskis. Izvor: Profimedia

12 :34

Selektore... Šta bi!? Čekamo selektora Svetislava Pešića da nam objasni šta smo ovo gledali na meču! Kakva je ovo Srbija, kakva je ovo igra... Pamtiće se ovaj meč!