VALENSIJA - CRVENA ZVEZDA UŽIVO: Serija crveno-belih u drugom poluvremenu!

Going into the double week in Spain with these five ⚪️



⭐️@Ymateus02

⭐️ Nemanja Nedović

⭐️ Rokas Giedraitis

⭐️ Joel Bolomboy

⭐️@mitar_mitar9#kkcz#WeAreTheTeam#EveryGameMatters|@sportmtspic.twitter.com/ffhVl4AHgJ