Da li Obradović ostaje? Željko sjeo pred novinare i nasmijao se: Treba li nekome da objašnjavam?

23 : 12 "BIO SAM NA PREMIJERI FILMA..." Tri od četiri meča Partizan igra kod kuće do kraja Evrolige. "Igrači vole ovaj ambijent, daju najbolje od sebe pred navijačima. Važan je teren, da igramo, da budemo koncentrisani. Imao sam čast sinoć da budem na premijeri filma Ratka Rudića, dva sata i 15 minuta sam uživao gledajući kako ljudi pričaju o velikom čoveku i treneru. I neke stvari iz tog filma su one na kojima insistiram. To je kontrola emocija i kontrola u najtežim momentima meča, da se odigra najpametnije, da se donesu pametne odluke. Lopta nekada uđe, nekad ne uđe, nekada dobra odbrana, pa neko napravi potez i nadmudri odbranu. Na tome insistiram. Ako hladne glave uđemo i imamo onakve izgubljene lopte u završnici...Da se stane, pogleda, zna se kako se reaguje. Da sada uzmete i trenirate, nikad ne biste izgubili loptu na treningu, utakmica je nešto posebno. Navijači će biti uz nas i to je motiv više da budemo hladne glave, što nije najlakše. Imamo prvo Real, da ne pričamo o rasporedu sad". Izvor: MN PRESS

23 : 09 "NE MOŽE OVO DA BUDE 0:0" "Ponitka je dosta toga uradio, Trifa, Pi Džej, cela spoljna linija. Moram da pohvalim odbranu na pik en rolu. Od celog meča samo su dve situacije bile koje nije teško braniti i Hauard je dao dve trojke. Sve ostalo je bilo onako kako smo pripremali meč. Ovo je košarka, ne može da se završi 0:0. Ljudi imaju kvalitet, igraju, napadači imaju prednost. Pokazao sam igračima na poluvremenu neke stvari o postavljanju i to sve oni vide."

23 : 08 "REKAO SAM ZEKU TO" "Zek nije ovde i to iziskuje da igraju više Kaminski i Kaboklo. Hvala navijačima što su se setili Ledeja i podržali ga u ovako teškim trenucima. Posle meča sa FMP-om sam rekao da je mnogo važno što je otišao u Ameriku i da proba poslednji put da vidi oca. Nažalost, preminuo je i život ide dalje što se kaže."

23 : 05 DA LI OSTAJE? Jedno od glavnih pitanja bilo je da li poruka sa početka meča znači da ostaje u Partizanu. "Treba li nešto da objašnjavam. Želim da ostanem dokle god imam ovu želju. Nije sve idealno ovde, ali to nema nigde da je sve idealno. Svi težimo tom 'El Doradu'. Živiš i boriš se, nadam se da ćemo zajedno izaći iz problema i da ćemo nastaviti ovu priču u Evroligu. Hoćemo da predstavljamo grad i državu na najbolji način. Ja sam ovde najsrećniji čovek. Koliko godina sam trener, bio igrač, doživeo mnogo lepih stvari u mnogim klubovima. Od Partizana, Huventuda, Reala, preko Treviza, Benetona, Panatinaikosa, Fenerbahčea, svugde sam radio sa ogromnom željom, rezultate smo imali. Ali, ova odanost, ovo je neverovatno, nemam reči da opišem. Mogu samo da se zahvlajujem na onome što rade za nas. Uvek ću ponavljati. Treba da budemo šampioni i u ponašanju. Teren je da se bodri ekipa, da se napravi atmosfera da nikome ne bude prijatno, ali ne za vređanje prema bilo kome i to je moja najveća želja. Fer-plej je važan i to ljudi prepoznaju uglavnom. Naši navijači su fenomenalni, hvala im. Nemam dilemu da će nastaviti. Izvor: MN PRESS

23 : 03 "IGRAMO PROTIV PRVAKA EVROPE" "Igramo protiv prvaka Evrope i najvećeg favorita za titulu. Na prošlogodišnji tim doveli su Kampaca koji igra neverovatno. Kada se priča o njima, to je primer ljudi koji su sve osvojili i bore se kao da nikad nisu prišli trofeju i to treba da bude primer za sve, to najiskrenije mislim. Nivo želje, agresivnosti, neverovatan. Da bismo ih pobedili moramo da imamo veću želju i agresivnost. Znamo, sem Kampaca je to isti tim sa svim kvalitetima koje poseduju. Mi nemamo nijedan drugi termin nego da prepodne u 12 radimo u maloj Areni i to neće biti trening, nego gledanje videa i gledanje utakmice. Da oni sa manjom minutažom odrade. Lepo bi bilo videti nekoga sa krvavim kolenima, da se bace. Nema većeg zadovoljstva za navijače nego kada vide nekoga ko se bori i kada ne ide dobro.

23 : 00 "ZNAMO KAKO ONI ŠUTIRAJU" "Oni su tim koji šutira mnogo za tri, znali smo da imaju dobre procente i da je ključ utakmice da slabije šutiraju za tri i da nemaju mnogo pokušaja. Imali su 6/23 sa igračem koji je dominantan o toj fazi igre, pričamo o Hauardu koji je šutnuo 11 puta, neke mečeve pre ovog je šutirao 22 puta, inače šutiraju oko 40 trojki. Dobar su tim, svi su sposobni da šutnu za tri i to je to. Imali smo odlične peride igre, ali i one gde smo lako gubili stečenu prednost. Imali smo 11 razlike, pa smo ušli u neverovatne greške i dali im da se vrate. Tako je bilo i u poslednjim minutima. Imali su šansu da se vrate, na sreću, mi smo odigrali pametan napad, Doužer je pogodio", analizirao je Obradović.

22 : 59 PITANJA O ITALIJI Novinari iz Italije došli su i pitali Željka o njegovim uspomenama iz Italije. "Hvala vam što ste došli, nadam se da ćete nastaviti da dolazite. Na to pitanje pričaćemo posle konferencije", nasmejao se Željko.

22 : 54 "DOUŽER OSTAO SAM" Prokomentarisao je Ivanović i dešavanja u poslednjim sekundama kada je Doužer dao koš za pobedu. "Možda smo nešto mogli da uradimo sa one dve odbrane, onda je Doužer dao koš, on je ostao maltene sam, nismo bili uopšte agresivni."

22 : 53 ZAŠTO SU KAMINSKI I BRUNO TAKO DOBRO ODIGRALI? "Oni su igrali pik en rol i pik en pop i sve to se brani preko agresivnosti, ako to nemaš, onda je problem. Ima i taj dupli pik koji se igra često, mi smo pravili neke početničke greške. Greške su sastavni deo igre, ako si agresivan, onda greška nije greška već se ispravi tako, kada to ne radiš, onda se svaka greška vidi."

22 : 52 DUŠKO USTAO Duško Ivanović ustao je i krenuo da ide sa konferencije kada je čuo da nema pitanja, ali nije razumeo da su u pitanju samo pitanja na stranom jeziku. Pa je seo opet kada je čuo da ima pitanja na srpskom. "Mi smo sad i u jednom i u drugom takmičenju u borbi i biće strašni mečevi, imamo težak raspored u Evroligi, teško je i u ACB, pošto nemamo vremena za treninge i pripremu. Borićemo se, ništa u životu nije teško. Moraš u ovakvom ambijentu da igraš čvrsto, agresivno, mi to nismo uradili, Partizan jeste. Oni tako počinju mečeve i steknu prednost ili ako gube, dobiju snagu sa tribina. Problem nije Partizan, nego moj tim koji nije igrao agresivno kao što zna"

22 : 50 "MALO POGUBLJENO" "Moj tim je bio malo pogubljen na početku kao neki drugi timovi. Morali smo da budemo bolji u odbrani i strpljiviji u napadu.

22 : 48 IVANOVIĆ PRVI NA KONFERENCIJI Prvo se pred medijima na konferenciji pojavio Duško Ivanović.

22 : 43 "MOGLO JE LAKŠE" U izjavi odmah posle meča Željko Obradović bio je ljut zbog dešavanja u poslednjem minutu. "Dozvolili smo sebi da od 8 razlike strepimo, ponavljaju se neke greške. Sreća je ovog puta bila na našoj strani", rekao je Obradović u kratkoj izjavi, čeka se konferencija.

22 : 38 DA LI JE ŽELJKO PRODUŽIO UGOVOR? Pred početak meča u Areni Željko Obradović podigao je tablu u vis i signalizirao da je produžio ugovor sa klubom. Upravo je to jedno od glavnih pitanja na koje će odgovoriti na konferenciji za medije. Izvor: X/@PeckoPivo/Printscreen

PARTIZAN POBEDIO BASKONIJU Partizna je uspeo da pobedi Baskoniju posle triler završnice - 87:83. Moglo je sve da bude mnogo lakše, ali su crno-beli u samoj završnici napravili nekoliko grešaka. Tačku na meč stavio je Doužer.