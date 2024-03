Duško ustao usred konferencije i krenuo da ide! Ivanović morao da se vrati: Partizan nije bio problem!

Duško Ivanović prvo je ustao i krenuo da ide sa konferencije, pa se vratio.

Partizan je pobijedio Baskoniju poslije neizvjesne završnice (87:83). Moglo je sve da bude i ubjedljivije da nije bilo određenih grešaka u samoj završnici. Srpski tim je uspio da održi prednost i da pobijedi.

Duško Ivanović je prvo pričao o ambijentu. "Moj tim je bio malo pogubljen na početku kao neki drugi timovi. Morali smo da budemo bolji u odbrani i strpljiviji u napadu", počeo je Obradović.

Onda je ustao kada je čuo da nema pitanja, ali nije shvatio u momentu da se to odnosilo samo na pitanja na stranom jeziku, pa se vratio na svoje mjesto. "Mi smo sad i u jednom i u drugom takmičenju u borbi i biće strašni mečevi, imamo težak raspored u Evroligi, teško je i u ACB, pošto nemamo vremena za treninge i pripremu. Borićemo se, ništa u životu nije teško. Moraš u ovakvom ambijentu da igraš čvrsto, agresivno, mi to nismo uradili, Partizan jeste. Oni tako počinju mečeve i steknu prednost ili ako gube, dobiju snagu sa tribina. Problem nije Partizan, nego moj tim koji nije igrao agresivno kao što zna."

Upitan je o partijama Kaminskog i Kabokla. "Oni su igrali pik en rol i pik en pop i sve to se brani preko agresivnosti, ako to nemaš, onda je problem. Ima i taj dupli pik koji se igra često, mi smo pravili neke početničke greške. Greške su sastavni dio igre, ako si agresivan, onda greška nije greška već se ispravi tako, kada to ne radiš, onda se svaka greška vidi."

Prokomentarisao je dešavanja u završnici. "Možda smo nešto mogli da uradimo sa one dvije odbrane, onda je Doužer dao koš, on je ostao maltene sam, nismo bili uopšte agresivni", zaključio je Ivanović.

