IGRAČIMA OVO NISAM REKAO! Pešić odveo "orlove" na Olimpijske igre: Ovaj sistem je komplikovan i za nas!

"Gleda se sada i koš razlika, jer idu dva trećeplasirana tima, a drugoplasirani će se gledati i imaće određene prednosti sa tom koš razlikom. Ovaj sistem takmičenja malo je komplikovan i za nas. Ja sam bio 1984. godine, to je davno bilo. Ovo je najveća konkurencija, koliko ja pratim. Ima 10, možda i 11 poslije svih ovih rezultata su kandidati za medalju, to se nikada prije nije desilo i biće onako baš borba do kraja", jasan je Pešić.

8 : 26

"DA SE NE PRAVI PRVO DRUGI KORAK"

"Ovo je izazovno takmičenje, Olimpijske igre su na svake četiri godine, ovo je sigurno jedna dodatna motivacija za kompletnu ekipu, imamo dovoljno iskusnih igrača koji znaju da kontrolišu svoje emocije. Svaki na svoj način ima svoju rutinu za meč i za takmičenje samo po sebi. Važno je kao i na svakom takmičenju da se pripremiš za prvi sljedeći meč, to je najbitnije. Da se pravi drugi korak, a prvi nisi napravio, to je i teoretski nemoguće. Prvo da stignemo u Lil, da vidimo kako ćemo tamo da se smjestimo sa ovom novom situacijom. Da iskoristimo nekoliko dana do početka, to je prvi cilj. Izgledamo smireni, nadam se da će tako da ostane. "