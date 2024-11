"Nema love u reprezentaciji, samo ja zarađujem": Pešić se obratio poslije pobede, spomenuo "umjetnike i ratnike"!

22 : 35

"Ne određujte vi"

Jedno od pitanja odnosilo se i na mlade igrače koji dobijaju šansu, a koji možda neće biti dio reprezentacije na Evropskom prvenstvu poput Bogoljuba Markovića.

"Nemojte vi da određujete ko će da bude na EP. Oni su svi prošli sve selekcije, nije novo igranje za Srbiju. Ovo im je nova motivacija sigurno. Imaju priliku da treniraju sa najboljim igračima Srbije i to se vidi na svakom treningu, u komunikaciji, da su srećni što su tu. Neka nastave da treniraju, da se bore. Svi su tu, svi su na spisku. Pratimo ih, gledamo ih, razgovaramo sa njima i trenerima, držimo kontakte. Dobri su. To je ta generacija 2004, 2005, 2006. godište, ima nekoliko igrača. Dvojica su se povrijedili, Topić i Đurišić i bili su na operaciji. I generacija koja je osvojila juniorsko prvenstvo u Beogradu. Ima izuzetno talentovanih igrača. Nemamo ih puno kao što je bilo nekada u Jugoslaviji. Zato moramo da se posvetimo selekciji i njihovom napretku. Ima nekoliko igrača, možda ove, možda sljedeće godine, na visokom nivou, fali im iskustvo, jake utakmice, treninzi. Niko nije postao igrač na treningu. Mora da ima jake utakmice, da nosi odgovornost, da igra protiv najboljih i to je sada kod nas problem, malo taj sistem takmičenja, ali da ne ulazim sada u to."