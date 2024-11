Svetislav Pešić dobio dva strašna pojačanja: Još jača Srbija napada Dansku u Beogradu!

Selektor Svetislav Pešić otkrio ko se priključio treninzima reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije u novembarskom prozoru za FIBA mečeve igraće još jedan susret protiv Danske. Nakon tri pobjede na startu takmičenja, računajući tu i trijumf u Kopenhagenu prije nekoliko dana, izabranici Svetislava Pešića veoma su blizu da u potpunosti završe posao oko prvog mjesta u kvalifikacionoj grupi.

Iako su sa ubjedljivih 20 poena razlike savladali Dance u prvom meču, tim će za drugi susret biti još jači. Selektor Pešić će u nedjelju u hali "Aleksandar Nikolić" na raspolaganju imati košarkaša Crvene zvezde Filipa Petruševa i košarkaša Fenerbahčea Marka Gudurića. Njih dvojica ove sezone igraju u fantastičnoj formi, pa će protiv Danaca biti veoma važni aduti Srbije.

Plan je jasan - sa njima dvojicom treba posao završiti već u novembru, da bi posljednji prozor mogao da se iskoristi za kombinovanje.

"Naši rezultati se ne mjere po tome da li smo se kvalifikovali, nego jesmo li uzeli medalju ili nismo, mi smo Srbija i s tim se mora živjeti, a možda je to i dobro, kada imaš visoke ciljeve, i za nas i za vas, i vi biste voljeli da budete dio Svjetskog prvenstva i Olimpijskih igara, da možete da putujete i učite i da vidite da i druge zemlje igraju košarku", rekao je Pešić i dodao: "Nekad mi se čini kao da mislimo da se samo ovdje igra, ali igra se svuda. Finska rasprodata dvorana, svuda pune dvorane za ove kvalifikacije, iako ekipe nisu kompletne. Naravno, uvijek je da bi napravio drugi korak moraš prvi da napraviš, da sutra pobijedimo utakmicu i da taj februar dočekamo da možemo i drugim igračima da dajemo šansu."

Pešić je jasan i kada je riječ o svim kandidatima za nacionalni tim.

"Prvo da pobijedimo, a ovo drugo se ne govori. Rečeno je na prvom susretu prije nekoliko dana, ovo je početak novog olimpijskog ciklusa, prva provjera, najvažnije je da se ekipa kvalifikuje za Evropsko prvenstvo, sve to ide brzo i istovremeno nije dobro ako ne igraš sa najboljim igračima, već sa onima koji su vam na raspolaganju, ali je dobro jer možeš da vidiš koji su to kandidati za sljedeće četiri godine koji mogu da se nametnu, jer je važno da se kaže da momci koji nisu uobičajeno u reprezentaciji, da dobiju impuls, jer čim je postao reprezentativac Srbije, znači da vrijedi i dok je na pripremama hoće da iskoristi šansu. Taj kvalifikacioni prozor ima tu funkciju da nam pokaže koji su momci koji svojim talentom i potencijalom mogu da budu konkurentni za ciklus do Olimpijskih igara. Tu je i Evropsko prvenstvo, pa i Svjetsko prvenstvo, gdje su teške kvalifikacije. Jer i mi se ne bismo kvalifikovali na Olimpijske igre da nismo prošli kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo", rekao je selektor Srbije.