Od čega danas živi Marko Jarić? Zaradio 40 miliona, zaposlio se i "postao gori od Italijana"

Marko Jarić više nije u košarci već 15 godina. Danas je zaposlen u američkoj kompaniji "WestPac Wealth Partners", ide svakog dana na posao i brine o ćerkama, a za sebe kaže da je postao "gori od Italijana".

Izvor: YouTube/Peter Alonso Pádel

Slavni srpski košarkaš Marko Jarić završio je profesionalnu igračku karijeru prije 15 godina u dresu italijanskog Montepaskija iz Sijene i od tada je manje-više nestao iz javnosti. Odlučio je da se skloni i ne vraća svojoj prvoj ljubavi košarci, nije ga zanimala ni uloga trenera, ni funkcionera, a ni agenta, nego se polako tražio u nekoj novoj oblasti koja bi mogla da mu otvori vidike koje nije imao dok se bavio sportom.

Nakon devet sezona u NBA ligi, gdje je zaradio 40 miliona dolara, Marko Jarić je kao biznismen višestruko uvećao svoj kapital pametnim i mudrim investicijama, a nedavno se pridružio timu američke kompanije "WestPac Wealth Partners".

Šta sada radi Marko Jarić?

Izvor: YouTube/WestPac® Wealth Partners

Marko Jarić sada u kompaniji sa sjedištem u San Dijegu obavlja funkciju potpredsjednika za poslovni razvoj i rukovodi Divizijom za zabavu i sport. Riječ je o firmi koja pruža finansijske usluge i savjetuje klijente u vezi sa upravljanjem novcem i planiranjem penzije, a među njenim glavnim ciljnim grupama su preduzetnici, zdravstveni radnici i profesionalni sportisti. Zanimljivo je da se na čelu organizacije nalaze ljudi porijeklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, dok je Jarić svoju novu poslovnu ulogu potvrdio i na profilu na LinkedInu.

"Dobrodošlica Marku Jariću"

Izvor: MN PRESS

Iz kompanije "WestPac Wealth Partners" su tada povodom njegovog angažmana objavili zvanično saopštenje: "Uzbuđeni smo da poželimo dobrodošlicu Marku Jariću u naš tim kao šef Divizije za zabavu i sport. On dolazi sa dinamičnom biografijom preduzetnika i veterana NBA lige u kojoj je proveo sjajnih devet sezona, plus četiri godine u Evroligi, donosi bogato iskustvo i energiju u našu organizaciju. Spremite se za uzbudljive poduhvate pred nama", navedeno je.

Šta o sebi kaže Marko Jarić?

11. 10. 1978. Marko Jarić

Izvor: MN PRESS

Marko Jarić sebe ne doživljava kao preduzetnika, nego prije svega kao oca koji će uživati u malim stvarima: "Vjerujem da je Marko Jarić danas sasvim običan čovjek, koji uživa u svakodnevnom životu i razgovoru sa običnim ljudima. Nedavno sam se poslije 13 godina vratio iz Majamija u Los Anđeles i uživam u malim stvarima. Živim blizu plaže, volim da kuvam. Ustajem rano, spremam doručak kćerkama i vodim ih u školu. Poslije toga malo igram padel ili odem do kancelarije da radim", rekao je Jarić u jednom intervjuu iz prošle godine.

Kako sam kaže, postao je "gori od Italijana" zbog nekih navika koje je usvojio od njih: "Živio sam četiri godine u Italiji, a živio sam i u Španiji. Volim dobru hranu. Mislim da je kvalitetna hrana važna i trudim se da tu naviku prenesem i na svoju djecu. Dakle, zaista volim da kuvam. Kada sam se prvi put preselio u Italiju, Italijani u Bolonji su me izluđivali. Ne možeš da jedeš poslije dva popodne. Ne možeš. Espreso moraš da piješ u određeno vrijeme, kapućino u drugo. Ne smiješ da kombinuješ jednu vrstu testenine sa određenim sosom. A sada sam postao gori od svih Italijana. Za određenu so moram da idem na jedno mjesto, paradajz kupujem na drugom. Ludilo", nasmijao se Jarić.

Ko je Marko Jarić?

Izvor: MN PRESS

Marko Jarić danas ima 48 godina i daleko je od košarke, a pamtimo dobro da je bio jedan od najboljih plejmejkera Evrope devedesetih godina. Počeo je karijeru u Radničkom sa Crvenog krsta, pa je 1996. godine otišao u Italiju - u Peristeri, pa Fortitudo Bolonju, a onda i u rivalski Virtus. Izabran je kao posljednji pik na draftu 2000. godine i napravio je lijepu karijeru u dresovima L.A. Klipersa, Minesote, Memfisa, da bi potom karijeru završio u Real Madridu i Montepaskiju, kada je imao tek 33 godine.

Bio je prvak Evrolige 2001. godine, kao i dio zlatne generacije jugoslovenske košarke koja je vezala dva zlata početkom milenijuma - prvo na Eurobasketu 2001. godine, a zatim i na Mundobasketu 2002.

Pamti se i ljubav sa Adrijanom Limom

Vidi opis Od čega danas živi Marko Jarić? Zaradio 40 miliona, zaposlio se i "postao gori od Italijana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lisa O'Connor / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Francis Specker / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Francis Specker / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Igrajući u Americi, Marko Jarić upoznao je i Adrijanu Limu, jednu od najpoznatijih manekenki svih vremena. "Viktorijin anđeo" važio je (neki će reći i dalje važi) za jednu od najljepših žena na svijetu, a tokom Jarićevih dana u NBA ligi počeli su da se zabavljaju i nije im dugo trebalo da svoju vezu objelodane javnosti.

I ne samo to, objavili su da su se vjerili 12. juna 2008. godine, a već na Dan zaljubljenih naredne godine vjenčali su se u Vajomingu. Par je dobio dvije kćerkice, Sijenu i Valentinu, ali su sporazumno 2. maja 2014. godine odlučili da se razvedu. Nakon pet godina provedenih u braku, stvari nisu funkcionisale bajno kao nekada, prosto jer su oboje bili u drugačijim fazama života, ali i karijera. Jarić je okončao igračku karijeru, Adrijana je više putovala, a počeli su brojni problemi između njih...

Jarić je uvijek bio "magnet za ljepotice", spajali su ga sa mnogima, pa se spominjalo da je bio u vezi sa Adrijanom Čortan, kao i da je godinu dana bio sa Sandrom Nikolić iz grupe Models. Danas nosi prezime Meljničenko i zovu je najbogatija Srpkinja. Na dugom spisku njegovih partnerki, našla su se imena i pjevačice Nives Celzijus, Olje Crnogorac, Elizabet Kanalis (kasnija vjerenica Džordža Klunija).

Nakon razvoda, Jarić je bio sa manekenkom Anom Laspetovski, pa Đinom Li Nolim (zvijezda serija "Čuvari plaže"), kao i sa Elenom Rogožinom sa kojom je otpočeo i zajednički život u luksuznoj kući na Beverli Hilsu. Spominjale su se još Nina Morić, Ana Nikolić, Boni Dženina Miler... Trenutno uspješno krije svoj ljubavni život.

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