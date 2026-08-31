Marko Jarić se slikao tokom odmora, a njegovi pratioci komentarišu kako danas izgleda bolje nego kada je bio profesionalni sportista

Izvor: Instagram/marko_jaric10

Nekadašnji proslavljeni sportista Marko Jarić sve je aktivniji na društvenim mrežama, a mnogi misle da je razlog za to i nova izabranica sa kojom redovno putuje.

Podsjetimo, on je već neko vrijeme sa lijepom Izabelom, a par redovno objavljuje i zajedničke slike i snimke.

Pogledajte kako Izabela izgleda:

Jarićeva 21 godinu mlađa izabranica nema problem da se slika u izazovnim kombinacijama ili u kupaćem kostimu, a sada je sličan potez povukao i Marko.

On je objavio sliku sa plaže, dok pozira sa prijateljima, a ljudi su oduševljeno komentarisali njegovu formu.

Izvor: Instagram/marko_jaric10

Iako je prije 12 godina prestao profesionalno da se bavi košarkom, Marko i dalje redovno trenira, a mnogi su se našalili i da "izgleda bolje nego kada je bio sa Limom", kao i da ga je "sredila 21 godinu mlađa".

Uostalom, pogledajte kako je izgledao sa Adrijanom:

Vidi opis Marko Jarić pokazao trbušnjake: Tvrde da izgleda bolje danas nego kad je bio s Adrijanom Limom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dara Kushner / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Carlos Diaz / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lisa O'Connor / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Devan / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bonus video:

Pogledajte 00:04 Marko Jarić snima novu devojku Izvor: Instagram/isabellacassone Izvor: Instagram/isabellacassone

(MONDO)