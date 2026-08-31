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Marko Jarić pokazao trbušnjake: Tvrde da izgleda bolje danas nego kad je bio s Adrijanom Limom

Marko Jarić pokazao trbušnjake: Tvrde da izgleda bolje danas nego kad je bio s Adrijanom Limom

Izvor mondo.rs
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Marko Jarić se slikao tokom odmora, a njegovi pratioci komentarišu kako danas izgleda bolje nego kada je bio profesionalni sportista

Marko Jarić slike s mora Izvor: Instagram/marko_jaric10

Nekadašnji proslavljeni sportista Marko Jarić sve je aktivniji na društvenim mrežama, a mnogi misle da je razlog za to i nova izabranica sa kojom redovno putuje.

Podsjetimo, on je već neko vrijeme sa lijepom Izabelom, a par redovno objavljuje i zajedničke slike i snimke.

Pogledajte kako Izabela izgleda:

Jarićeva 21 godinu mlađa izabranica nema problem da se slika u izazovnim kombinacijama ili u kupaćem kostimu, a sada je sličan potez povukao i Marko.

On je objavio sliku sa plaže, dok pozira sa prijateljima, a ljudi su oduševljeno komentarisali njegovu formu.

Izvor: Instagram/marko_jaric10

Iako je prije 12 godina prestao profesionalno da se bavi košarkom, Marko i dalje redovno trenira, a mnogi su se našalili i da "izgleda bolje nego kada je bio sa Limom", kao i da ga je "sredila 21 godinu mlađa".

Uostalom, pogledajte kako je izgledao sa Adrijanom:

Bonus video:

Pogledajte

00:04
Marko Jarić snima novu devojku
Izvor: Instagram/isabellacassone
Izvor: Instagram/isabellacassone

(MONDO)

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Marko Jarić

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