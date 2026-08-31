Marko Jarić se slikao tokom odmora, a njegovi pratioci komentarišu kako danas izgleda bolje nego kada je bio profesionalni sportista
Nekadašnji proslavljeni sportista Marko Jarić sve je aktivniji na društvenim mrežama, a mnogi misle da je razlog za to i nova izabranica sa kojom redovno putuje.
Podsjetimo, on je već neko vrijeme sa lijepom Izabelom, a par redovno objavljuje i zajedničke slike i snimke.
Pogledajte kako Izabela izgleda:
Marko Jarić pokazao trbušnjake: Tvrde da izgleda bolje danas nego kad je bio s Adrijanom Limom
Jarićeva 21 godinu mlađa izabranica nema problem da se slika u izazovnim kombinacijama ili u kupaćem kostimu, a sada je sličan potez povukao i Marko.
On je objavio sliku sa plaže, dok pozira sa prijateljima, a ljudi su oduševljeno komentarisali njegovu formu.Izvor: Instagram/marko_jaric10
Iako je prije 12 godina prestao profesionalno da se bavi košarkom, Marko i dalje redovno trenira, a mnogi su se našalili i da "izgleda bolje nego kada je bio sa Limom", kao i da ga je "sredila 21 godinu mlađa".
Uostalom, pogledajte kako je izgledao sa Adrijanom:
Marko Jarić pokazao trbušnjake: Tvrde da izgleda bolje danas nego kad je bio s Adrijanom Limom
Bonus video:
(MONDO)