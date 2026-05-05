Kako je Marko Jarić iz NBA prešao u svijet milijadera? "Disciplina je ljubav prema sebi"

Bivši srpski košarkaš Marko Jarić ne uživa u penziji kao mnoge kolege i dalje radi, samo ovog puta njegov posao nije vezan za teren, loptu i dresove. Sad je biznismen.

Nekad je bio profesionalac na terenu, godine provedene u najjačoj ligi na svijetu donijele su mu posebno iskustvo, ali sad je Marko Jarić u drugim vodama. U međuvremenu je postao biznismen, ali mu je igračka karijera donijela značajnu školu koja ga sad vodi kroz posao. Umjesto da uživa u ranoj penziji, odlučio je da se posveti radu i to sa bivšim košarkašem Crvene zvezde Nebojšom Subotićem. Iako je šampion svijeta i Evrope, Marko Jarić rešio je da upozori na prepreke u životu profesionalnog sportiste.

"Najuspješniji sportisti ili ljudi često imaju određenu dozu arogancije i sebičnosti. U suprotnom, teško je postići vrhunski uspjeh - niko ti u ranoj fazi karijere ne kaže da ono što te vodi ka uspjehu istovremeno može da potisne i uništi sve ostalo u tvom životu. Mnogi vjeruju da je put do sreće zapravo uspjeh, novac i sve što ide uz to. A onda, kada to dostigneš, zapitaš se - čekaj malo, o čemu su svi pričali", zapitao se Marko Jarić dok je vodio razgovor sa bivšim košarkašem, a sad kolegom Nešom Subotićem.

Zanimljivo je to da je Marko Jarić u NBA karijeri zaradio preko 43.000.000 dolara, nosio je dresove zvučnih timova. Počeo je u Radničkom sa Krsta, potom branio boje Peristerija, zatim Fortitudo Bolonje, Virtusa, a onda je uslijedila i karijera u NBA ligi. Bio je dio Los Anđeles Klipersa od 2002. do 2005, zatim Minesote do 2008, a onda je i jednu sezonu proveo u Memfisu. Po povratku u Evropu obukao je dres real Madrida, pa opet ga čitav put od 16 godina profesionalne karijere nije umorio. Na sve gleda kao na lekciju.

Primamljivo zvuči ono što je Subotić pitao Jarića: "Dvadeset hiljada ljudi skandira tvoje ime, igraš u najvećoj dvorani na svijetu..."

Pa, odgovor bivšeg košarkaša nije bio previše entuzijastičan. Navijači vide krajnji proizvod, nagrade, titule, koševe, ali iza kulisa krije se nešto mračnija tajna. "Ljudi ne razumiju da si kao profesionalni sportista cijeli život programiran na pobjede i poraze. A onda se to završi i shvatiš da svakodnevni život nije takav - i pitaš se šta se zapravo dešava", pojasnio je Jarić kako izgleda život profesionalnog košarkaša.

Slava, popularnost, milionski ugovori... Čini se lijepo, ali ne i najvažnijim. Ono što je za Jarića najbolja investicija to je: "Uložiti u sebe. Disciplina je najviši oblik ljubavi prema sebi. Skromnost i stalna težnja da radiš stvari na pravi način, uz integritet, na kraju se isplate."

"Veoma sam zahvalan što imam djecu. Ne vjerujem da bih imao dovoljno snage da pomjerim sopstvene granice i budem toliko odlučan u promjenama da njih nemam. Djeca upijaju sve poput sunđera - način na koji živiš, tvoj stres, tvoju sigurnost... Zato moram da radim na sebi, da zavirim u najdublje i najmračnije dijelove svoje ličnosti, kako oni ne bi morali da prolaze kroz isto."

"Živimo u svijetu iluzija, gdje se sve mjeri novcem. To što je neko uspješan i zaradio mnogo, ne znači da zna šta je najbolje za mene ili kako treba živjeti", zaključio je Marko Jarić.

Čime se bavi Marko Jarić danas?

Jedan od poslova kojima se danas bavi vezan je za Nebojšu Subotića, bivšeg igrača Zvezde. Kompanija "Vestpek velt partners" (Westpac Wealth Partners) je projekat na kojem sarađuje sa Jarićem. Poslovni tandem upoznao se još u mladosti, na mjestu gdje je počela karijera bivšeg supruga Adrijane Lime - u Radničkom sa Crvenog krsta. Davno poznanstvo pomoglo im je da se ponovo spoje - Jariću da poslije karijere uplovi u nove poslovne vode, a Subotiću da pridobije brojne klijente iz svijeta sporta.

Riječ je o kompaniji koja upravlja milijardama radnih uspješnih ljudi na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Već skoro 20 godina popularni Neš Subotić "preko bare" razvija biznis, odnosno brigu o zaštiti i očuvanju novca bogatih ljudi. Dolazak Marka Jarića bio je važan trenutak u kompaniji, a posao Nebojše Subotića u procesu dovođenja bivšeg košarkaša nije bio nimalo lak, otkrio je.

"Marka Jarića sam regrutovao godinu dana. Znao sam ga još od devedesetih kada smo igrali košarku u Srbiji, a onda neko vrijeme nismo bili u kontaktu. Prije godinu dana se preselio u Los Anđeles i ponovo smo se povezali. On nije učio finansije, ali ga puno poštujem jer je i sam ozbiljan preduzetnik i uspješan je u biznisu. Regrutovao sam ga kako bi mi pomogao da uđem u svijet sporta i zabave. Ima puno veza u tom svijetu i poznaje puno ljudi. Ti ljudi imaju mentalnu čvrstinu i sposobnost da istrajavaju i rade za neki cilj. Moraš na kraju da budeš uspješan", istakao je Subotić.

Marko Jarić postao je ključ brave koja otvara vrata ka svetu sporta. "Iako imamo profesionalne sportiste kao klijente, Marko je taj koji poznaje puno ljudi. Kada odem u Los Anđeles ili Majami, iznenadim se koliko ga ljudi poznaje i poštuje. To je čovjek koji privlači uspješne ljude. On će mi pomoći da dignem tu diviziju na viši nivo i samu firmu. Uz njega dolazi i tim koji će s njim raditi. Imamo ljude u NBA, bejzbol ligi, NFL-u, WNBA. To je interesantan biznis, ali teško je doći do sportista jer ih "drže" menadžerske firme i teško je preskočiti tu barijeru. Do njih dolazimo preko preporuka advokata i ljudi koji ih poznaju. Cilj nam je da nam sportisti čine barem 15 do 20% klijenata. Sada smo daleko od toga", otkrio je Subotić.