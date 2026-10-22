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Rastanak u Ciboni poslije titule i izborene Evrope: Prva smjena u ABA ligi, Ivan Rudež otišao

Rastanak u Ciboni poslije titule i izborene Evrope: Prva smjena u ABA ligi, Ivan Rudež otišao

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Cibona se rastala sa trenerom Ivanom Rudežom

Cibona otpustila Ivana Rudeža Izvor: Goran Mehkek / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski stručnjak Ivan Rudež (46) nije više trener košarkaša Cibone, saopštio je danas klub iz Zagreba. Kako se navodi, Cibona i Rudež su sporazumno završili saradnju.

Cibona je izrazila zahvalnost Rudežu na predanom radu, profesionalnosti i doprinosu i poželjela mu sreću i uspjeh u budućim izazovima.

"Želim da se zahvalim treneru Rudežu na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, kao i na svim uspjesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriju. Iako ovakva odluka nije bila laka, vjerujemo da je u ovom trenutku najbolja za obje strane, a Ivanu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere", izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

Hrvatski klub je saopštio da će do imenovanja novog trenera ekipu voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.

Rudež je od prošlog ljeta vodio Cibonu, sa kojom je u sezoni 2025/26 osvojio titulu šampiona Hrvatske. Cibona je upisala sva tri poraza na startu sezone u ABA ligi, a jedan od njih bio je i veoma šokantan - od Borca iz Čačka. Takođe, u Ligi šampiona Cibona ima pobjedu i poraz.

Ispostavilo se da su zagrebački "Vukovi" ostvarili jedini trijumf ove sezone protiv Galatasaraja na svom terenu u FIBA Ligi šampiona.

Tagovi

KK Cibona Ivan Rudež

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