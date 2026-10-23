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Čarls Barkli: "Zbog Majkla Džordana i njegovog savjeta sam zaradio 50.000.000 dolara"

Čarls Barkli: "Zbog Majkla Džordana i njegovog savjeta sam zaradio 50.000.000 dolara"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Čarls Barkli je ispričao kako je zbog jednog savjeta Majkla Džordana uspio da zaradi čak 50 miliona dolara.

Čarls Barkli zbog Majkla Džordana zaradio 50 miliona dolara Izvor: BRIAN BAHR / AFP / Profimedia

Majkl Džordan (63) je po mnogima najveći košarkaš svih vremena. Uspjeh nije imao samo na terenu, već i kao biznismen po završetku karijere. Radio je na svom brendu, ulagao i imao razne investicije koje su se isplatile. Tako je dao savjet i Čarlsu Barkliju (63), koji mu je donio 50.000.000 dolara.

"Pozvao sam Bilija Kaningema i pitao ga da li mogu da nosim njegov dres kao omaž za Medžika Džonsona, prihvatio je. Pozvao sam Irvina, rekao mu da ću da nosim broj 32 cijele godine. Pozvao sam Džordana i pitao ga da mi pošalje par patika, rekao mu da cijenim savjet koji mi je dao oko 'Najka' kada sam zaradio 30 miliona dolara", ispričao je Barkli.

Čarls je u karijeri igrao za Filadelfiju, Finiks i Hjuston, ima MVP priznanje, ali ne i NBA titulu. Za razliku od Džordana koji je petostruki NBA šampion.

"Rekli su mi da je previše rizično, ali to je Džordan"

Barkli nije previše razmišljao, pozvao je ljude koji su vodili brigu o njegovim finansijama i tražio da urade ono što je Majkl tražio.

"Nije to bila insajderska informacija. Zarađivao sam oko tri miliona dolara godišnje. Igrali smo golf i rekao mi je 'Čak, pričao sam sa nekim, želim da od ta tri miliona uzmeš milion i da preostala dva uložiš u dionice.' Onda sam pozvao svoje ljude i rekao im 'Hej, Džordan mi je rekao da uradim ovo.'"

Jednostavno, vjerovao je Džordanu i to mu se na kraju isplatilo i to višestruko.

"Majk je oduvijek bio sjajan biznismen, rekli su mi da je to previše rizično, ali sam im objasnio da nikada nisam vidio nekoga ko je tako nevjerovatan kao on. I onda smo to i uradili. Mislim da sam zaradio još 50 miliona dolara, da budem iskren", zaključio je Barkli.

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Tagovi

Majkl Džordan Čarls Barkli

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