Ovo još niste vidjeli: Džordanov dres iz čuvenog NBA finala može da obori sve rekorde

Legendarni Majkl Džordan godinama nije na terenu, ali to ne utiče na njegovu popularnost. Uskoro će dres bivšeg košarkaša Čikaga biti prodan za vrtoglavo visoku cijenu

Izvor: Nuccio Dinuzzo / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Majkl Džordan je i dalje na cijeni, ako je vjerovati cifri po kojoj će njegov dres uskoro biti prodat na aukciji. Dres koji je nosio na trećoj utakmici NBA finala 1998. protiv Jute, a već 15. septembra saznaćemo koju tačnu cenu će dostići beli dres Čikaga, a veruje se da će to biti čak 100 miliona dolara.

Čikago je u toj utakmici pobijedio 96:54, a razlika od 42 poena i dalje je najveća u istoriji NBA finala, pa je samim tim i dres istorijski posebno važan. Iako Džordan u tom susretu nije imao veliku ulogu zbog prevelike razlike, ipak je uspio da postigne 24 poena i dobar dio vremena presjedio na klupi. Dosad je ovaj dres pripadao Robu Gofu, sportskom investitoru i glumcu, a uskoro će ovaj predmet dobiti novog vlasnika.

Gof će staviti dres na aukciju. "Imam mnogo sjajnih umjetničkih djela, ali kada mi dođu gosti, svi zaobilaze ostalo i odmah idu na dres. Tada sam shvatio da je to nova moderna umjetnost", rekao je. Očekuje se da će ovaj dres dostići nevjerovatnu cenu od 100 miliona dolara.

Džordanovi dresovi su već dostizali velike cijene, jedan od njih iz istog finala, ali iz utakmice u kojoj je Čikago izgubio, 2022. je prodat za 10,1 milion dolara. Međutim, Gof nikad ne bi želio da posjeduje ovu opremu, a objasnio je i zbog čega.

"Ne kupujem predmete sa utakmica gdje je igrač poražen. Niko ne želi da gleda dres na zidu i sjeća se kako je Majkl Džordan tada izgubio. To se jednostavno ne radi", istakao je Gof.

Jedan je Majkl Džordan

Majkl Džordan važi za najvećeg košarkaša svih vremena, čak šest puta je bio osvajač NBA lige, a veći dio karijere proveo je upravo u Čikagu. U NBA karijeri odigrao je 1.072 utakmice u ligaškom dijelu sezone i s pravom je pet puta bio MVP sezone, a iz svih šest finala izlazio je i kao MVP odlučujućih utakmica.

Bio je 14 puta učesnik Ol-star meča, 10 puta najbolji strijelac lige, ali NBA liga nije jedini uspeh ovog košarkaša. Bio je i dva puta šampion Olimpijskih igara, prvi put 1984. u Los Anđelesu, a onda ponovo 1992. u Barseloni.