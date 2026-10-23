Preminuo Miroslav Prelević: Sa Crvenom zvezdom osvojio najveći trofej

Legendarni košarkaš i tehniko Crvene zvezde Miroslav Miško Prelević preminuo u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Tužne vijesti za navijače Crvene zvezde. Preminuo je Miroslav Miško Prelević, nekadašnji košarkaš i tehniko crveno-bijelih, a mlađim generacijama poznatiji kao otac legende PAOK-a Branislava Prelevića.

Miroslav Prelević je igrao za Crvenu zvezdu od 1957. do 1962, debitovao je na vječitom derbiju 17. aprila 1957. Za crveno-bijele je odigrao 89 utakmica i postigao 255 poena.

Nakon igračke karijere, Prelević je sedamdesetih godina bio tehniko tima koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dvije godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej - Kup pobjednika kupova. Jedno vrijeme je bio i član Komisije za takmičenje KS Jugoslavije.

Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedjeljnika As.

Vrijeme i mjesto sahrane Miroslava Prelevića biće naknadno objavljeni.