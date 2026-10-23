"Došao sam da Partizanu dam sve": Robert Frenks oduševio navijače čim je stigao

Amerikanac Robert Frenks željan je dokazivanja na najvećoj evropskoj sceni i poslao je jasnu poruku po dolasku u Beograd.

Izvor: BC Partizan TV/Youtube/Printscreen

Američki krilni centar Robert Frenks stigao je u Beograd dan poslije evroligaškog derbija. On je dugo čekano pojačanje za Partizan nakon povrede Dereka Vilisa i spreman je za najveću evropsku scenu. U prvom obraćanju navijačima poručio je da će dati sve što ima kako bi doprinio timu i da će prihvatiti bilo koju ulogu koju mu trener Đoan Penjaroja namijeni.

Otkrio je i kako je došlo do dogovora sa crno-bijelima, a od saigrača poznaje samo Karlika Džounsa.

"Prije svega, srećan sam što sam ovjde. I jednostavno sam uzbuđen. Ovo je veoma poznat klub, a navijači i svi ostali... podrška je zaista sjajna. Dakle, srećan sam što sam ovdje i spreman sam da doprinesem."

Koliko toga zna o Partizanu? "Uvek sam prateći Evroligu mogao da vidim koliko su utakmice "lude" i kakvi su navijači. Tako da, posmatrajući sa strane, već imam određena saznanja o klubu."

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"Biće to izazov. Evropska košarka se jednostavno razlikuje od one u svim tim drugim zemljama. Ali, spreman sam za taj izazov. Ja sam takmičar. I osećam da moj stil igre odgovara Evropi. Zato sam uzbuđen!

Na šta tačno misli kada kaže da mu odgovara stil? "Vještine, svestranost, dobar šut. Mislim da su te karakteristike dobro poznate u evropskoj košarci."

"Igrao sam sa Karlikom"

Upitan je gdje vidi sebe u timu? "Pa, prije svega, spreman sam da uradim sve što trener od mene traži. Želim samo da pomognem timu da pobijedi, šta god to podrazumijevalo. Pokušaću da doprinesem svojom igrom, svojim vještinama, šutem i košarkaškom inteligencijom. Ali, šta god trener želi – tu sam da pomognem timu da dođe do pobjede.

Koliko zna o saigračima? "Pa, ne mnogo. Moram tek dobro da ih upoznam. Igrao sam sa Karlikom Džonsom u Ljetnoj ligi, tako da njega poznajem – on je odličan igrač. Ali, svakako, moram još bolje da upoznam ostale saigrače."

Šta je bilo presudno da potpiše za Partizan? "Pa, mislim da je sve počelo time što mi je agent pružio tu priliku. I sama činjenica da je u pitanju Evroliga – to je sjajna prilika, zaista velika prilika. Tako da mislim da je odluka bila prilično laka za mene."

Izvor: YouTube/Adelaide 36ers

Ima li neke lične ciljeve ili očekivanja? "Pa, jednostavno želim da dođem i pomognem ovom timu da pobjeđuje, da ostvari što više pobjeda. A što se mene lično tiče - želim da pokažem da mi je tu mjesto. To je, zapravo, otprilike sve. Ne želim da postavljam nikakve dodatne ciljeve. Samo želim da pokažem da mogu da igram na ovom nivou i da sam, znaš, sposoban da pomognem timu da pobjeđuje."

Kako bi sebe opisao van košarke? "Veoma sam opušten tip. Znaš, ja sam pravi košarkaški zavisnik, tako da, čak i van košarke, kod mene se sve i dalje vrti oko košarke. Dakle, ja sam jednostavno opušten tip koji samo voli košarku.

Imao je i prvu poruku za navijače Partizana. "Znate, dobijate igrača koji se bori, koji je pobjednik, koji želi da pobjeđuje. Izaći će na teren i daće sve od sebe. Daće sve od sebe i pokazaće svoje vještine, svoj košarkaški IQ. Pružiću sve što imam", zaključio je.