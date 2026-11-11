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Srbija nastavila pobjednički niz: Sjajna Maša Janković zatrpala koš Grčke!

Srbija nastavila pobjednički niz: Sjajna Maša Janković zatrpala koš Grčke!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ženska reprezentacija Srbije je pobijedila Grčku u prvom meču grupe L u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Košarkašice Srbije pobijedile Grčku Izvor: MN PRESS

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je bila sjajna u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Tim Miloša Pavlovića nastavio je pobjednički niz i ovog puta je, na domaćem terenu u Hali sportova, savladao Grčku rezultatom 87:74.

Najbolja u srpskom timu je bila Maša Janković, koja je već do poluvremena imala 19 poena, a i poslije velikog odmora je nastavila da vodi ekipu. Susret je završila sa sjajnih 28 poena, dva skoka i jednom asistencijom, a važno je istaći i da je postigla svega jednu trojku iz jednog pokušaja, dok je za dva poena pogađala 11/15, što je 75 posto uspjeha iz igre.

Slijedila ju je Anđela Dugalić sa 19 poena i pet skokova, Ivana Raca je imala 10, dok je Jovana Nogić postigla sedam poena i pet skokova, a Aleksandra Stanaćev je imala isto sedam poena, uz četiri skoka. U rivalskom timu je blistala Robin Parks sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, Marijela Fasula je postigla 16 poena i šest skokova, Artemis Spanou je postigla 14, a Elena Kristanakis 10.

Srbija je bila sjajna u prvih 10 minuta, a napravljena razlika u prvoj četvrtini zapravo je odredila pobjednika susreta. Srpske djevojke su do osmog minuta imale prednost 17:10, a potom je sjajna Anđela Dugalić vezala mini-seriju od 4:0, pa je Srbija imala prednost 23:14. Iako smo u ostatku susreta vidjeli egal igru, prednost koju su izabranice Miloša Pavlovića napravile u prvoj četvrtini omogućila im je da u nastavku meča komanduju ritmom.

Reprezentacija Grčke nije izgledala sjajno u prvih 10 minuta, ali isto tako ni Srbija nije računala na dobru igru kapitena Jovane Nogić. Bivša WNBA igračica je mnogo bolju igru pokazala u drugom poluvremenu, pa kad je Grčka bila znatno bolji tim, ekipa Srbije je računala na nju u važnim trenucima.

Izvor: MN PRESS

Tokom čitavog meča igralo se uglavnom i mini-serijama, a kao što je već bilo rečeno, najhrabrija je bila Maša Janković. Sjajna igračica Šoprona iz Mađarske je vodila tim na obje strane terena. Ipak važno je istaći i da kad je Grčka pokazala motiv više da smanji zaostatak u Hali sportova i stigla na 59:53, Anđela Dugalić je trojkom uvećala razliku, a Maša Janković je bila precizna sa linije penala za 64:53. I u nastavku se Grčka borila, neprestano stizala na jednocifren zaostatak, ali nikako nije uspijevala da prelomi meč u svoju korist, pa su srpske dame ostale neporažene u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Srbija je najprije bila sjajna u grupi G u prvom dijelu kvalifikacija, gdje je imala maksimalnih 4-0, a sad kad je u grupi L boriće se protiv Grčke, Holandije i Slovačke. Srpske košarkašice 14. novembra gostuju Holandiji, a onda 17. novembra igraju protiv Slovačke, ponovo na gostujućem terenu.

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Srbija košarkašice

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