Dobar žrijeb za Srbiju: Košarkašice dobile rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije u drugoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo imaće zahtjevan zadatak, ali svi mogu biti zadovoljni.

Izvor: MN PRESS

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije dobila je rivale u drugoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Srpkinje će odmjeriti snage sa reprezentacijama Grčke, Slovačke i Holandije.

Srbija je žrijebana iz prvog šešira i nalazi se u grupi L. Iz prvog kruga kvalifikacija dalje je prošlo 17 timova, a pridružilo im se sedam timova sa kvalifikacionih turnira za FIBA Svjetsko prvenstvo u košarci 2026. godine. Nacionalni timovi su podijeljeni u novih šest grupa sa po četiri tima, sa dva “prozora” u novembru 2026. i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.

Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbijediće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa.

Domaćini FIBA Evropskog prvenstva u košarci za žene 2027. Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, nastaviće svoje takmičenje u grupi H paralelno sa ostalim grupama.

Sve grupe:

I grupa: Turska, Crna Gora, Poljska Izrael

J grupa: Španija, Češka, Hrvatska, Bugarska

K grupa: Italija, Slovenija, Letonija, Austrija

L grupa: SRBIJA, Grčka, Slovačka, Holandija

M grupa: Francuska, Velika Britanija, Ukrajina, Luksemburg

N grupa: Njemačka, Mađarska, Portugalija, Danska

Oglasio se i selektor

"Smatram da smo u grupi dobili ekipe sa kojima može da se igra. Ono što je dobro jeste da imamo vremena da se spremimo, sa druge strane i protivnici takođe. Ima puno stvari koje će uticati do novembra i prvih utakmica, forma igrača, ko će moći da se odazove… S obzirom na to da je naš cilj plasman na Evropsko prvenstvo, pristup mora da bude takav da, ko god da nam je protivnik, moramo da uradimo sve da ga pobijedimo. Biće teško, ali smo spremni za izazove. Sve u svemu, mislim da je žrijeb dobar…"

