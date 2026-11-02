Orlovi na Mundobasket, dame na Euro: Poznati termini koji vode Srbiju na velika takmičenja

Muška i ženska reprezentacija Srbije sad imaju poznate termine za kvalifikacije za velika takmičenja - Evropsko i Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju brojni izazovi u narednom periodu - i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Naše dame će se boriti za plasman na Evropsko prvenstvo, dok će izabranici Dušana Alimpijevića pokušati da izbore plasman na smotru najboljih na svijetu.

Seniorska reprezentacija Srbije će krajem novembra odigrati dvije važne utakmice u grupi J. Poslije dva trijumfa - nad Islandom i Italijom - naše Orlove očekuju dueli sa neumoljivom Litvanijom i ponovo protiv Italijana. Važno je napomenuti i da će prvi rival biti jači za NBA centra Jonasa Valančijunasa koji se vratio iz najjače lige na svijetu i sad neće imati nikakvu prepreku u namjeri da pomogne nacionalnom timu da obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prema tome, pred Srbijom je najprije zadatak da izbori treću pobjedu, a za to će imati priliku već 26. novembra u Litvaniji od 17.30 sati kad gostuje timu Dainijusa Adomaitisa. Svega tri dana kasnije, odnosno 29. novembra izabranici Dušana Alimpijevića dočekuju Italiju od 19 sati, a biće to tradicionalno nezgodan duel, ma koliko rival bio jak ili oslabljen.

Svjetsko prvenstvo je na programu od 27. avgusta do 12. septembra 2027. i to će biti 20. jubilarno izdanje ovog takmičenja. Srpski momci - ako se budu plasirali - igraće u Kataru gdje će se nadmetati 32 reprezentacije. Trenutno, izabranici Dušana Alimpijevića igraju u grupi J i zauzimaju drugo mjesto sa 14 bodova, tik iza Turske, a najbolje tri selekcije plasiraće se na turnir. U grupi J još se nalaze i Italija, Litvanija, Bosna i Hercegovina i Island.

Ženska reprezentacija Srbije nastavlja borbu za plasman na Evropsko prvenstvo. Izabranice Miloša Pavlovića će na teren 11. novembra kad će dočekati reprezentaciju Grčke u 18 sati, a onda će 14. novembra gostovati Holandiji u terminu od 14.30 sati. Srpske dame će na teren i 17. novembra, ponovo na gostovanju, ali ovog puta Slovačkoj sa kojom će igrati od 18 sati.

Evropsko prvenstvo u košarci za žene je na programu od 16. do 27. juna 2027. i održaće se u četiri zemlje. Domaćini turnira su Belgija, Finska, Litvanija i Švedska. Na turniru će igrati 16 reprezentacija, a srpske dame nalaze se u grupi L druge runde kvalifikacija gdje će se boriti protiv Grčke, Slovačke i Holandije, a plasman na turnir obezbijediće dvije prvoplasirane selekcije iz svake od šest kvalifikacionih grupa.

Kad igra muška reprezentacija Srbije?

26. novembar Litvanija - Srbija (17.30)

29. novembar Srbija - Italija (19)

Kad igra ženska reprezentacija Srbije?

11. novembar Srbija - Grčka (18)

14. novembar Holandija - Srbija (14.30)

17. novembar Slovačka - Srbija (18)

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