Luka Božić je dobio otkaz u Kini uprkos sjajnim partijama. Poslije otkaza Nenadu Trajkoviću ništa nije moglo da ga spasi.

Izvor: MN PRESS

Dvostruki MVP ABA lige Luka Božić napustio je Kinu. Nakon samo dva mjeseca igranja u Gvandong Sautern Tajgersima raskinuo je ugovor, iako je bio prvi strijelac kluba.

Ekipa iz Zaliva je u problemima jer je u prvih osam utakmica samo tri puta upisana pobjeda i sada je riješeno da se napravi potpuni reset. Prvi potez je bio otkaz za srpskog trenera Nenada Jakovljevića, a kako je upravo on insistirao da dođe Luka Božić, tako je sada i Hrvat otjeran.

Luka Božić je prosječno davao 21,3 poena, imao je 7,9 skokova i 2,4 asistencije za 30 minuta na terenu, uz 54,5 odsto šuta iz igre. Iako je imao sjajnu statistiku, sada mora da traži novi klub.

Karijera Luke Božića

Vidi opis Dvostruki MVP ABA lige dobio otkaz! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Počeo je u svom Bjelovaru, igrao u Puli i Zagrebu, a onda je u Zadru zablistao. Nakon dvije sezone tu, odigrao je jednu za Budućnost, a poslije godine u Širokom, u dvije nove sezone u Zadru bio je MVP ABA lige 2023. i 2024. godine.

To mu je donijelo po sezonu u Ljeidi i Granadi u Španiji, a sada ćemo vidjeti šta je opcija za sada već iskusnog 30-godišnjeg krilnog košarkaša.

(MONDO)

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