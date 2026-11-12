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Dvostruki MVP ABA lige dobio otkaz!

Dvostruki MVP ABA lige dobio otkaz!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Božić je dobio otkaz u Kini uprkos sjajnim partijama. Poslije otkaza Nenadu Trajkoviću ništa nije moglo da ga spasi.

Luka bozic dobio otkaz u kini Izvor: MN PRESS

Dvostruki MVP ABA lige Luka Božić napustio je Kinu. Nakon samo dva mjeseca igranja u Gvandong Sautern Tajgersima raskinuo je ugovor, iako je bio prvi strijelac kluba.

Ekipa iz Zaliva je u problemima jer je u prvih osam utakmica samo tri puta upisana pobjeda i sada je riješeno da se napravi potpuni reset. Prvi potez je bio otkaz za srpskog trenera Nenada Jakovljevića, a kako je upravo on insistirao da dođe Luka Božić, tako je sada i Hrvat otjeran.

Luka Božić je prosječno davao 21,3 poena, imao je 7,9 skokova i 2,4 asistencije za 30 minuta na terenu, uz 54,5 odsto šuta iz igre. Iako je imao sjajnu statistiku, sada mora da traži novi klub.

Karijera Luke Božića

Počeo je u svom Bjelovaru, igrao u Puli i Zagrebu, a onda je u Zadru zablistao. Nakon dvije sezone tu, odigrao je jednu za Budućnost, a poslije godine u Širokom, u dvije nove sezone u Zadru bio je MVP ABA lige 2023. i 2024. godine.

To mu je donijelo po sezonu u Ljeidi i Granadi u Španiji, a sada ćemo vidjeti šta je opcija za sada već iskusnog 30-godišnjeg krilnog košarkaša.

(MONDO)

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Luka Vildoza pogodio trojku s pola terena
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

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Luka Božić

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