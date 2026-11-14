Srbija gazi ka Eurobasketu: Jovana Nogić prelomila trojkom, dupla pobjeda košarkašica

Srbija je uspjela da savlada Holandiju i poslije pobjede nad Grčkom sada srpski tim ima dva trijumfa zaredom na startu kvalifikacija za Eurobasket.

Izvor: MN PRESS

Zamalo od gotovog veresija! Srbija je na kraju u kvalifikacijama za Eurobasket uspjela da savlada Holandiju 89:82, a sve je bilo gotovo na 40 sekundi do kraja kada je Jovana Nogić dala trojku za 85:80.

Djelovalo je da je Srbija prelomila meč kada je povela sa 78:72, ali je uspio rival da se vrati u igru i da dođe na jedan posjed razlike. Na kraju su srpske reprezentativke ipak ostvarile drugu pobjedu.

Ovo je jako bitna pobjeda za Srbiju pošto je u prvom kolu tim Miloša Pavlovića savladao Grčku 84:74. Sada Srbija stoji na prvom mjestu na tabeli sa dvije pobjede, pobjedu ima Holandija, a onda slijede Grčka i Slovačka bez bodova.

Naš tim već za tri dana očekuje gostovanje Slovačkoj i u slučaju pobjede u tom meču skoro sigurno bi srpski tim već sada osigurao plasman na Eurobasket, prije drugog kruga kvalifikacija koji se dešava u februaru.

Jovana Nogić dala je 28 poena, zatim Anđela Dugalić je bila tu sa 17 poena, da bi nakon toga Maša Janković imala 15 poena i 5 skokova. Ivana Raca je bila dvocifrena sa 11 poena, a upisale su se Katanić, Turudić, Naumčev i Stanačev. Kod rivalki Vanderklugh je imala 20 poena, Hof 16, Trefers 12 uz 7 skokova, Kornelijus je imala 9, Fan Kristum 8, a po 7 Bronstra i Drisen.

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