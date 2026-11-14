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NBA liga čeka 20 godina da neko obori rekord Peđe Stojakovića!

NBA liga čeka 20 godina da neko obori rekord Peđe Stojakovića!

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Peđa Stojaković je prije tačno 20 godina uradio nešto što nikome u istoriji nije pošlo za rukom. Postigao je svih 20 poena na startu meča Nju Orleans Hornetsa.

Pađa Stpjaković posljednji igrač koji je dao 20 prvih poena ekipe Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Na današnji dan prije 20 godina jedini put u istoriji NBA lige desilo se da je jedan igrač postigao 20 prvih poena nekog tima. To je uradio Peđa Stojaković u dresu Nju Orleans Hornetsa protiv Šarlot Bobketsa.

Na meču na kome ga je na startu čuvao jedan od većih promašaja Crvene zvezde Adam Morison on je prvi postigao trojku, pa onda dvojku preko Morisona. Potom je istrčao iz bloka i dao novu trojku,a zatim na asistenciju Krisa Pola još jednu. Zatim je sam napravio sebi prostor i pogodio, a onda trojkom iz velike udaljenosti dao 20 poena zaredom. Uživajte:

Na kraju su Nju Orleans Hornetsi pobijedili 94:85, a Peđa Stojaković je meč završio sa 42 poena i 8 skokova. U njegovom timu su samo još Bobi Džekson sa 14 i Džanero Pargo sa 10 poena bili dvociferni. Kod Šarlota Emeka Okafor je imao 25, a Adam Morison 21 poen uz 18 oena Šona Meja.

Veliki Peđa

Nakon početaka u Crvenoj zvezdi dominirao je Peđa Stojaković pet godina u PAOK-u, a Sakramento Kingsi su 1996. godine potrošili 14. pika na njega i čekali ga dvije godine, Isplatilo se.

Igralo je u Sakramentu osam godina i za to vrijeme je tri puta bio Ol Star i dva puta pobednik takmičenja u šutiranju trojki. Zatim je kratko bio u Indijani, pa četiri godine u Nju Orleansu. Poslije Toronta završio je karijeru u Dalasu gdje je osvojio šampionski prsten, a Sakramento mu je povukao broj.

Tagovi

Peđa Stojaković NBA liga košarka

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