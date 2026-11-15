Miloš Pavlović: "Dominiraju fizički, ali spremili smo se za prve violine"

Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović istakao je da je njegov tim sjajno odigrao protiv Holandije.

Izvor: MN PRESS

FuSelektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović izjavio je poslije pobjede protiv Holandije da je njegova ekipa pokazala karakter kada je bilo najbitnije i uspjela da odbije nalete domaće selekcije.

Košarkašice Srbije pobijedile su u Almereu selekciju Holandije rezultatom 89:82 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Fizički veoma zahtjevna utakmica, ekipa Holandije je dominantna fizički u odnosu na sve ekipe u grupi. Znali smo šta nas čeka, pripremali smo se prema njihovim 'prvim violinama', negdje smo i uspjeli, Hof smo anulirali, međutim otvorili su se neki drugi igrači.Ipak, mislim da smo imali kontrolu svih 40 minuta, iako je u pojedinim trenucima djelovalo kao da smo se trudili da im damo šansu da nas stignu i preokrenu", rekao je Pavlović, a prenosi sajt KSS.

"Nedostaje nam iskustva"

On je naveo njegova ekipa ima još prostora za napredak i dodao da će meč protiv Holandije donijeti iskustvo.

"Naša ekipa je pokazala karakter sada kada je bilo najbitnije, uspjeli smo da izdržimo i odbijemo sve nalete domaćina i zasluženo slavimo.Inicirali smo sve te njihove nalete, htjeli smo brzo da završimo utakmicu, brže nego što je realno, nedostaje nam tu malo iskustva, ali ovaj meč će nam puno značiti da napredujemo u tom segmentu. Sve čestitke djevojkama i stručnom štabu, očekuje nas treća utakmica ovog prozora u Bratislavi i sada sav fokus ide prema njoj", izjavio je selektor Srbije.

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