Reprezentacija Srbije ostvarila je važnu pobjedu protiv Slovačke rezultatom 90:71, završivši novembarski prozor sa tri trijumfa u isto toliko mečeva.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Velika pobjeda reprezentacije Srbije u Slovačkoj, 90:71 (25:11, 24:22, 23:18, 20:18). Već u prvih 10 minuta sve je bilo jasno na terenu i srpski tim je opravdao ulogu favorita, čime je okončao novembarski prozor sa perfektnim učinkom od tri pobjede u isto toliko mečeva.

Izabranice selektora Miloša Pavlovića sa puno optimizma gledaće ka nastavku borbe za plasman na Evropsko prvenstvo, jer su prethodno pobijedile i na gostovanju Holandiji (89:82), a ovu fazu su "otvorile" trijumfom protiv Grčke 84:74 u Beogradu, 11. novembra.

Sjajna Maša Janković ubacila je u Slovačkoj 24 poena, Anđela Dugalić 14 (7 asistencija), Aleksandra Stanaćev 13 (6 asistencija), Ivana Raca 12, Jovana Nogić 11, Ivana Katanić 6, Teodora Turudić 5 (6 ukradenih), Nevena Naumčev 5...

Sljedeći prozor od 10. do 16. februara, u kojem će Srbija najprije gostovati Grčkoj, pa onda dočekati Holandiju i Slovačku.

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