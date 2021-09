Autor Nemanja Stanojčić

5 : 33 STIGAO I FEDERERA Plasmanom u finale je Novak stigao Federera i sada su obojica 31 put došla do borbe za pehar na nekom od četiri najveća turnira Novak Djokovic ties Roger Federer's record with his 3️⃣1️⃣st Grand Slam final.pic.twitter.com/pMe34rqUxn — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2021

5 : 20 NAJZANIMLJIVIJI DETALJI Pogledajte i neke od najzanimljivijih detalja sa meča.: Vidi opis Đoković se osvetio Zverevu za Tokio, u finalu je US opena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Eurosport printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

5 : 08 ĐOKOVIĆ JE POBIJEDIO!!!! Dobio je Novak prvi poen na servis Zvereva, pa je Nijemac dobio naredna dva. Potom je Đokoviću pripao sljedeći, dovoljno da prebaci pritisak na rivala (30:30). Dalo je to rezultat, pošto je Novak stigao do prve meč lopte, tražio je podršku publike i dobio je! Promašio je Zverev prvi servis, drugi je jedva prešao, a Đoković je sjajnim forhendom natjerao rivala na grešku (6:2). Brejk za pobjedu!!! Novak. Djokovic. No other words are needed.pic.twitter.com/n2YrBKRNEk — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2021

5 : 02 NOVAKOV POKLON Loše je Novak započeo gem u kom je servirao za pobjedu, prvo je Zverev odlično odigrao poen, pa je Novakov udarac zaustavio vrh mreže u narednom (0:30). Uslijedio je as, pa novi dobar potez Saše za dve brejk lopte. Prvu je spasao, a kod druge je Zverev napao drugi servis Novaka, a onda je Saša poslao lopticu pravo u mrežu (40:40). Spremao se Novak da servira, kada je neko sa tribina odlučio da počne da viče sa tribina i da omete Novaka, što je donijelo novu brejk loptu Zverevu.Đoković je poslao lopticu pravo na liniju, Zverev se nadao da će čuti kompjuter i reč "aut", to se nije dogodilo (40:40). Novak je zatim bekhend poslao daleko u aut, za novu brejk šansu Nijemca. Asom je spasao i opet izjednačio (40:40). Uslijedila je duga razmjena koju je dobio Zverev i stigao do još jedne prilike za brejk. Duplom servis greškom mu je poklonio brejk - 5:2.

4 : 52 ZVEREV SE UPISAO Novak se nije previše trudio na servis Zvereva, želio je da sačuva energiju. Saša je osvojio prvi gem u petom setu (5:1).

4 : 48 NOVAK JE NA KORAK DO POBJEDE Novak je došao na korak do pobjede i plasmana u finale! Osvojio je gem na svoj servis i sada je ogromnih 5:0 na semaforu u petom setu! 5-0pic.twitter.com/Ym9BagMhpf — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 11, 2021

4 : 45 JOŠ JEDAN BREJK ĐOKOVIĆA! Zverev je dobio prva dva poena u gemu, a onda je Novak odigrao dva fenomenalna poena. Šetao je rivala sa jedne strane terena na drugu, Nijemac je ostao bez snage da uzvrati (30:30). Jedna loptica Saše je pala tačno na liniju, Novak je jedva vratio, a onda je Zverev imao zicer na mreži i poslao je u daleko u aut za brejk šansu Novaka (30:40). Dva puta je kod prvog servisa Zverev dokačio mrežu, odlično je odservirao, a onda je jedna lagan smeč poslao daleko u aut. Novi brejk Đokovića! (4:0)! Izvor: Profimedia

4 : 39 NOVAK SA DVA ASA DO 3:0! Fantastičan servis gem za Đokovića. Sa dva asa je potvrdio brejk i poveo sa 3:0 u petom setu!

4 : 35 FENOMENALNI NOVAK DO BREJKA! Zverev pretjerano rizikuje, došao je do asa sa 215km/h, pa je u narednom poenu napravio duplu servis grešku pošto je drugi servis išao 214km/h što je donijelo Novaku 15:30. Zverev se uplašio, promašio je prvi servis, pa je drugi išao oko 130km/h, ali ga je smečom potom završio (30:30). Pogriješio je zatim iz bekhenda, a Novak je stigao do brejk šanse (30:40). Prvi servis je poslao u mrežu, drugi je išao ponovo oko 130km/h, došlo je do duge razmjene poena koju je Novak riješio fenomenalnim pasing-šotom kada je Zverev izašao na mrežu. Razmjena od 30 udaraca i brejk za Đokovića! Izvor: Profimedia

4 : 30 GEM ZA NOVAKA Izgubio je Novak prvi poen u prvom gemu petog seta, ali je dobio naredna četiri i poveo (1:0). Inače, po statistici četvrtog seta Novak nije imao nijednu jedinu brejk priliku. Djokovic - Zverev set 4 stats

4 : 26 PETI SET! Igraće se peti set! Zverev je uspio da osvoji gem na svoj servis što je značilo da je ujedno osvojio i četvrti set. Peti set će riješiti pitanje finaliste (4:6). One more set for a spot in the#USOpenfinal.



Who prevails? — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2021

4 : 21 ĐOKOVIĆ OSTAO U SETU Velika nervoza kod Đokovića. Uz dosta problema je uspeo da dobije svoj servis gem i da ostane u četvrtom setu, moraće da napravi brejk ili će meč otići u peti set (4:5).

4 : 16 SAŠA NA KORAK DO SETA Moraće Novak da nađe način da se vrati u set. Saša je na korak do osvajanja seta (3:5).

4 : 13 ĐOKOVIĆ PERFEKTAN Bolje od ovoga nije moglo, bez izgubljenog seta Đoković dolazi do gema (3:4).

4 : 11 SAŠI SE RIZIK ISPLATIO Gem u kome servis Zvereva nije bio toliko ubitačan kao u prethodnom gemu je doneo dosta razmena u kojima se Novak dobro snašao i došao do izjednačenja (40:40). Rizikovao je mnogo na drugom servisu, išao je je oko 210km na sat i dobio je poen. Potom je uspeo da osvojio gem (2:4). relax, Nolepic.twitter.com/UK8CKrrO2E — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 11, 2021

4 : 04 BRZ GEM NOVAKA Brzo je Novak došao do svog servis gema i što je znatno važnije smanjio je zaostatak u četvrtom setu (2:3).

4 : 02 ZVEREVU GEM, NAVIJAČU ŠETNJA Zverev je potvrdio gem (3:1), a obeležio ga je jedan navijač. Naime, on je usred gema odlučio da ustane i da izađe. Ostali su mu govorili da se ubrza ili da sedne, a on je nastavio da se šeta kao na šestalištu što je iznerviralo i Novaka i Sašu.



Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 57 PIJANI NAVIJAČI, PA BREJK ZVEREVA! Viđen je i kratak prekid pred Novakov servis zbog par navijača koji su sa limenkama piva u rukama odlučili da viču i tako dođu do velikog ekrana na nekoliko sekundi. Zverev je napao, došao do 40:40, pa nedugo zatim i do brejk šanse. Nije je iskoristio, pa je nervozno signalizirao ka svojoj loži (40:40). Novak je tada pogrešio iz forhenda, pa je Saša došao do druge brejk šanse. Iskoristio je drugu i napravio je brejk! (1:2) Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 46 GEM ZVEREVU Novak je odlično riternirao, došao do 15:30, ali je Zverev sa dva odlična forhenda uspeo da dođe do gem lopte. Zverev je uspeo da se vrati i da dođe do gema (1:1).

3 : 43 NOVAKU GEM, ZVEREVU PROBLEM Novak je dobio prvi gem četvrtog seta koji je obeležio Zverev. Nešto mu je upalo u oko pa je viđen mali prekid da se problem reši (1:0). Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 36 NOVAK BREJKOM DO SETA! Novak je odigrao gem fenomenalno u taktičkom smislu. Veliki broj slajseva, strpljivo je čekao greške rivala i dočekao ih da stigne do tri set lopte (0:40). Prvu nije iskoristio, pa je usledio novi maratonski poen i neverovatna razmena koja je pripala Zverevu koji je posle toga pao i uhvatio se za kolena. Čak 53 udarca! Zverev je na sve načine pokušao da "ukrade" vreme kako bi se fokusirao za servis. Promašio je prvi servis, drugi je ubacio, a to je bila najava nove razmene.Nisu bila 53 udarca, ali jeste smeč za osvajanje seta! Kakva majstorija Đokovića. Brejkom do seta! A, na snimku ispod možete pogledati snimak iz prethodnog poena kada je vikao na sebe: Pogledajte 00:18 Novak vikao na sebe Novak Đoković vikao na sebe Izvor: EuroSport Izvor: EuroSport

3 : 26 NOVAK PREBACIO PRITISAK NA RIVALA Đoković je prebacio pritisak na rivala. Dobio je deveti gem i sada Zverev servira za opstanak u setu (5:4).

3 : 23 NOVAK VIKAO NA SEBE: POKRENI SE! Mogao je Đoković da zapreti protivniku, ali je jedna loptica pala na liniju, što je dodatno iznerviralo Novaka koji je nezadovoljan kretanjem. Zastao je i viknuo sebi "Pokreni se!". Zverev je dobio gem (4:4). Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 18 NOVAK PODIGAO PUBLIKU NA NOGE Maestralnom igrom na mreži je Novak osvojio poen za gem (4:3). Zverev je odigrao drop-šot, Novak je stigao, a onda samo prebacio lopticu preko mreže. Publika je oduševljena, na nogama su svi i aplauidraju Novaku. Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 14 ZVEREV BRZ, UZ PROBLEME SA LOPTICAMA Zverev je dobio gem bez izgubljenog poena (40:0). Sudija Eva Azderaki drugi put sakuplja loptice koje su se izduvale ili pukle. Uglavnom, ne mogu da se koriste. Već je drugu morala da skloni u džep.

3 : 11 ĐOKOVIĆ SE JEDVA IZVUKAO Serijom grešaka je Novak dao Zverevu dve šanse za brejk (15:40). Uspeo je uz mnogo problema da se izvuče. Prvu gem loptu je propustio, a onda je drugu realizovao tako što je pogodio samu liniju. Zverev je ostao ubeđen da je aut. Ostao je ukopan i tvrdio da je bilo van. Bez uspeha. Na US openu nema linijskih sudija, pa kompjuter donosi odluku. Izvor: Printscreen/Eurosport

3 : 04 ZVEREV SA NULOM Osvaja novi gem Zverev i to bez izgubljenog poena (2:2).

3 : 01 SJAJNI SERVISI ĐOKOVIĆA Novak fantastično servira i dolazi do novog gema (2:1).

2 : 57 NOVAK NAPAO Napao je Novak došao do 40:30, ali je Zverev na kraju uspeo da se izvuče i da dođe do gema (1:1). "Novak radi ono što najbolje radi. Saša mi deluje kao da je izgubio energiju, nije više toliko agresivan, moraće da promeni nešto u svojoj igri, jer se Đoković trenutno hrani time", rekao je u pauzi između gemova Sašin brat Miša Zverev za "Eurosport"

2 : 54 NOVAK SPASAO BREJK LOPTU Stigao je Zverev do 0:30, ali je Novak zatim dobio dva poena (30:30). Saša je došao do brejk šanse, ali je fenomenalnim servisom Novak uspeo da se izvuče (40:40). Jedan od poena u gemu je Novak dobio praktično sa zemlje što je donelo aplauze sa tribina. Izvor: Printscreen/Eurosport Kada je statistika prvog seta u pitanju jasno se vidi da je ključ u servisu, tačnije poenima na drugi servis. Novak je u prvom imao 0/5, dok je u drugom uzeo 8/13 poena. Ogroman pomak. Djokovic - Zverev set 2 stats

2 : 46 NOVAK BREJKOM DO SETA! Započeo je Novak servis gem Zvereva sa dva uzastopno dobijena poena (0:30). Zverev je zatim odservirao as, pa je u narednom poenu Novak pogodio liniju, a Saša je izbacio lopticu u aut i iznervirao se (15:40). Prvu set loptu Zverev spasava as udarcem. Zverev je poslao lopticu u aut. Novak je izjednačio - 6:2!



Serving up notice@DjokerNolebounces back and takes the second set, 6-2, against Zverev.pic.twitter.com/mcXiDD7AQu — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2021

2 : 41 NOVAK NA KORAK DO SETA Dva perfektna servisa Đokovića, pa potom i jedan fenomenalan bekhend za 40:15. Izgubio je naredni poen, ali je zatim došao do gema i približio se osvajanju drugog seta (5:2).





2 : 37 NEMAC SE DRŽI Odservirao je Zverev ponovo dosta dobro i uspeo da ponovo smanji zaostatak (4:2).

2 : 33 ZVEREV ZAPRETIO, NOVAK SE BACAO Mnogo sreće za Zvereva. Prvo je loptica jedva prešla mrežu, a onda je snažnim forhendom dobio poen. Novak je završio na zemlji u pokušaju da stigne, na vreme je bacio reket iz ruke (15:30). Usledio je as Đokovića, pa novi odličan servis i onda odličan poen na mreži (4:1). 4-1pic.twitter.com/syiXqzwAMJ — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 11, 2021

2 : 30 GEM ZA ZVEREVA Posle tri izgubljena gema u drugom setu Zverev je osvojio svoj prvi i smanjio je zaostatak (3:1).

2 : 26 I DŽIMI BATLER GLEDA ĐOKOVIĆA Đoković je potvrdio brejk i uvećao je prednost u drugom setu (3:0). Inače, na triibnama je i superstar Majamija i zvezda NBA lige Džimi Batler. Izvor: Printscreen/Eurosport

2 : 23 BREJK ĐOKOVIĆA! Dobio je Novak prvi poen, Zverevu su pripala naredna dva, ponovo je Đoković igrao ramom reketa, ali je zatim napao drugi servis Nemca i stigao do poena (30:30). Zicer je tada Zverev smestio u aut, a potom je duplom servis greškom poklonio brejk Novaku (2:0)! U pauzi između dva gema je kratku analizu seta dao Miša Zverev na "Eurosportu".



"Saša je odigrao odličan prvi set, malo je grešio i to mu je donelo rezultat. Ipak, ne zaboravite da je Novak i u prethodnim mečevima gubio prve setove, pa se vraćao mnogo jači", rekao je Miša.

2 : 19 NOVAK DOBIO PRVI GEM Veliki problemi Novaka sa drugim servisom. Zverev to koristi da zapreti (15:30). Jedan dug poen je zatim pripao Đokoviću (30:30). Potom je fortuna bila na strani Srbina. Zvere je maestralno riternirao, spremio se zatim forhendom da dođe do šanse za brejk, ali je srećom pogodio vrh mreže i lopta je otišla u aut. Onda je Novka ponovo oidigrao ramom reketa, kao u završnici prvog seta i poslao loptu daleko na tribine (40:40). U maratonskom gemu je Novak uspeo da ga dobije i da se izvuče (1:0).



2 : 10 ZVEREVU PRVI SET! Prvi set je završen! Zverev je odlično servirao i došao je do 40:0. Tada se ruka malo stegla, Novak je stigao do dva poena, uprkos tome što su servisi išli preko 200km/h. Novak je potom ramom reketa odigrao, pogrešio i posle 37 minuta igre je Zverev došao do vođstva u setovima (4:6).



Zverev wins the first set in impressive fashion.pic.twitter.com/er25ie3ARl — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2021

2 : 06 ĐOKOVIĆ POKLONIO BREJK! U prethodnom servis gemu je uspeo da se izvuče, u ovom nije. Došao je Zverev do dve brejk šanse, a Novak je zatim napravio duplu servis grešku i poklonio gem rivalu (4:5). Izvor: Profimedia

2 : 02 SREĆA UZ ZVEREVA Imao je Zverev malo sreće u osmom gemu. Nekoliko fantastičnih poena Đokovića koje na kraju nije dobio zbog malih grešaka (4:4).

1 : 57 ĐOKOVIĆ SPASAO BREJK LOPTU Interesantna taktika Đokvića u prvom setu. Sve češće izlazi na mrežu, nešto na šta nismo navikli od njega. Osam puta je bio na mreži u sedam gemova i dobio je svih osam poena, da bi deveti potom izgubio i to na kakav način. Sjajan drop-šot Đokovića, Zverev stiže i vraća, pa Novak uspeva da vrati lopticu pored mreže, ali je otišao predaleko, Saša je rutinski ubacio u drugi deo polja i došao do prve brejk lopte.Đoković je spasao fenomenalnim servisom, Zverev je stigao da postavi reket i da pošalje lopticu na tribine (40:40). Nole je zatim opet imao kratku loptu, Saša je stigao, ali je nije prebacio preko mreže. Izvukao se Đoković i dobio gem (4:3). SHEEEESH,@AlexZverevpic.twitter.com/df6Cw0aykN — US Open Tennis (@usopen)September 10, 2021

1 : 51 ZVEREV SIGURAN Još jedan savršen servis gem za Zvereva (3:3).

1 : 47 NOVAK NASTAVIO NIZ Još jedan osvojen servis gema za Đokovića. Ovog puta je bilo malo teže, pošto je Zverev pripretio (40:30). pic.twitter.com/EPrDIB3pHI — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 10, 2021

1 : 44 GEM ZA ZVEREVA Još jedan odličan servis gem za Zvereva (2:2).

1 : 40 NOVAK ODLIČAN, VAJDA ZADOVOLJAN Odigrao je Novak još jedan savršen gem. Poveo je 40:0, Zverev je dobio naredni poen, pa je Đoković priveo gem kraju. Na tribinama je Marijan Vajda koji može da bude zadovoljan prikazanim do sada. Marian & Miljanpic.twitter.com/kvI1SFTEhl — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 10, 2021

1 : 38 DOBAR START I ZA ZVEREVA Dobro je Zverev servirao u svom prvom gemu. Novak je uzeo jedan poen, ali nije bio blizu da zapreti (1:1). A spot in the final awaits.



Djokovic vs. Zverevpic.twitter.com/pSvYSJKxuR — US Open Tennis (@usopen)September 10, 2021

1 : 35 SAVRŠEN START ĐOKOVIĆA Ekspresno, bez izgubljenog poena Novak dobija prvi gem na svoj servis (1:0). Krenuo je Nole po finale. Novak Djokovic's walk with history continues...pic.twitter.com/TCj6k59F48 — US Open Tennis (@usopen)September 10, 2021

1 : 32 TU JE I LEJVER! Na tribinama u Njujorku je i legendarni Rod Lejver, čovek čiji rekord Novak pokušava da stigne. S obzirom da ima 83 godine zaista je impresivno što je stigao iz Australije da gleda meč.



Legenda na tribinama biće definitivno dodatni motiv za dvojicu igrača. Izvor: Eurosport printscreen

1 : 28 ĐOKOVIĆ NASMEJAN Posle Zvereva je pred mikrofon stao Đoković i stigao je i da se našali pred start. "Osećam se odlično, uzbuđen sam pred veliki meč. Svi znaju da sam izgubio od njega u Japanu. Ne očekujem ništa manje ni večeras. Igram dobro u ovim večernjim terminima, on je 10 godina mlađi eto", nasmejao se Novak i dodao da će njegova igra morati da bude na vrhunskom nivou. Izvor: Printscreen/Eurosport

1 : 25 ZVEREV: IMAM SAMOPOUZDANJE POSLE TOKIJA Pred sam izlazak na teren su igrači dali kratke izjave. Prvo je pred mikrofon stao Zverev. "Igram protiv čoveka koji još nije izgubio grend slem meč ove godine, tako da će biti teško. Želeo bih ponovo da igram u finalu kao prošle godine. Znam da će biti teško. Meč u Tokiju mi je mnogo pomogao i dao mi je mnogo samopouzdanja što je veoma važno u našem sportu", rekao je Zverev. Izvor: Printscreen/Eurosport

1 : 15 POČETAK ODLOŽEN, IGRAČI SE ZAGREVAJU Početak meča je pomeren za desetak minuta zbog velike gužve na autoputu u Njujorku. To vreme igrači koriste da se zagreju i što bolje pripreme za start. Novak je posle trčanja i zagrevanja odradio malo vežbi sa fiziom Miljanom Amanovićem. Izvor: Printscreen/Eurosport

1 : 09 I KOREČA I VILANDER NA NOVAKOVOJ STRANI U studiju "Eurosporta" uoči početka meča su Mats Vilander i Aleks Koreča dali svoje procene za meč i obojica su na Novakovoj strani. "Rekao bih da su šanse 60-40 u procentima za Srbina. Možda sam previše optimističan oko Novaka ili previše pesimističan za Sašu, ali je tako", objasnio je Koreča. Isto mišljenje ima i Mats. "Zverev servira fenomenalno na turniru i to je činjenica. Međutim, uprkos tom servisu mi deluje gotovo nemoguće da će pobediti. Mišo, izvini ako slušaš ovo, ali mi deluje da tvoj brat Saša ima Mont Everest ispred sebe", jasan je Vilander.

1 : 05 VILANDER O PUBLICI Bivši teniser Mats Vilander veruje da bi publika u meču protiv Zvereva mogla da bude na strani Đokovića, za razliku od nekih prethodnih mečeva. "Vidim oko stadiona veliki broj srpskih zastava. Deluje mi kao da su navijači shvatili da je Novak tako blizu istorije i žele da bude deo toga. Imam osećaj da će ovog puta publika biti na njegovoj strani", rekao je Vilander. Izvor: Profimedia, Profimedia/BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON

0 : 54 NOVAKOVA POSEBNA TAKTIKA Novinar ESPN Kris Fauler je dao interesantnu najavu predstojećeg meča. "Deluje kao da je Novak napravio taktiku da izgubi prvi set i onda podigne nivo igre tako da niko ne može da ga dostigne. Ta njegova mentalna snaga je nestvarna", rekao je Fauler.

0 : 40 10. DUEL Biće ovo 10. meč Novaka i Saše. Srbin je dobio šest, Nemac tri duela do sada. Na grend slemovima je Nole oba puta slavio. Djokovic. Zverev. A 10th career meeting.



Who advances to the#USOpenmen's singles final? — US Open Tennis (@usopen)September 10, 2021

0 : 30 NOVAK VEĆ STIGAO LEJVERA Novak Đoković bi osvajanjem US opena stigao do kalendarskog grend slema, pošto je već osvojio Australijan open, Vimbldon i Rolan Garos. U tome je uspeo samo legendarni Rod Lejver. Međutim, ono što je interesantno jeste da je Novak po broju pobeda već prestigao Lejvera. Naime, Đoković je ostvario 26 pobeda u nizu na grend slemovima, što je Lejver učinio u poduhvatu 1969. godine kada je osvojio sve grend slemova. Uz to je Novak u tome uspeo na tri različite podloge što je samo po sebi unikatno. Izvor: Profimedia

0 : 16 MIŠA ZVEREV PROVOCIRA Po završetku meča i pobede Medvedeva koja mu je donela finale US opena je brat Aleksandera Zvereva Miša radio intervju za Rusom. "Što se protivnika tiče, sačekaću sa prognozama. Biće zanimljivo. Saša je namučio Novaka u Tokiju, ali znamo šta Đoković juri. Moraću dobro da se pripremim", rekao je Medvedev. Zatim je Miša dao zanimljivu izjavu za kraj. "Nadam se da će Saša igrati protiv tebe u finalu", dobacio je Miša.

23 : 56 KO ĆE POBEDITI? Ko će pobediti u polufinalu. Novak Đoković ili Aleksander Zverev. Kažite nam u anketi.

23 : 51 NOVAK JE STIGAO Novak je stigao na stadion i uveliko se priprema za početak meča. Novak arrivingpic.twitter.com/ccjxQYoI7Z — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)September 10, 2021

23 : 42 MEDVEDEV U FINALU Danil Medvedev je prvi došao do finala US opena i on će čekati boljeg iz okršaja Đokovića i Zvereva. Više o pobedi Rusa protiv Feliksa Ože-Alijasima možete pročitati OVDE. Izvor: Profimedia

23 : 27 TIM VERUJE U ZVEREVA Dominik Tim je u najavi meča istakao da Aleksander Zverev može da savlada Novaka Đokovića ponovo. "Zverev je najopasniji protivnik za Đokovića. Može da ga pobedi kao u Tokiju", rekao je Tim. Više o tome pročitajte OVDE.