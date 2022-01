14 : 29 SVE ŠTO SE DESILO! Ispratite baš sve što se desilo od Novakovog sletanja u Australiju u 23:30 po lokalnom vremenu, pa u narednih 24 časa koliko traje agonija najboljeg tenisera svijeta.

14 : 23 Novakova poruka! Pročitajte šta je prvo napisao rođenom bratu nakon što mu je vraćen telefon! Izvor: Profimedia/SOPA Images Limited/Mondo/Stefan Stojanović

14 : 16 Kraj konferencije! "Ako nema više pitanja, završili bismo ovaj početak agonije", rekao je Srđan Đoković. "Ovih devet pehara pokazuju kakvom su čovjeku zabranili ulazak u zemlju", dodao je otac srpskog tenisera. Takođe, porodica Đoković će se u tri sata okupiti u centru grada, ispred Skupštine, gdje će pružiti podršku Novaku Đokoviću koji je u hotelu za imigrante u Melburnu.

14 : 13 Tri opcije! "Postoje tri izlaza - jedan je da priznaju grešku i puste Novaka, drugo je da ga deportuju nazad i dignu veliku prašinu jer su druge tenisere pustili, a treći je da vlasti u Australiji kažu kako su veći od Boga i da ih ne zanima kako će se Novak vratiti kući. Pričaju o higijeni čovjeku koji je jedan od najzdravijih na svijetu, a tretiraju ga suprotno od toga. Smještaju ga u prostorije koje ne ispunjavaju sanitarne uslove. Nadamo se da je sud nezavisan i da će donijeti pravednu odluku", rekao je Đorđe Đoković.

14 : 11 Užasni uslovi! "Nismo dugo pričali, ali smo razgovorali. Pokušao je da spava, ali nije mogao. On je kao zarobljenik tamo. Pokušavamo da ostanemo snažni i da mu pošaljemo energiju. Nadamo se da će pobijediti, da može da ostane snažan. On se nalazi u užasnim uslovima, u hotelu za imigrante, koji je prljav i prepun buba. Ne žele da mu daju šansu da pređe u neki bolji smještaj", otkrila je Dijana.

14 : 09 Pogledajte fotografije sa događaja! Vidi opis Srđan Đoković o skandalu u Australiji: Drže Novaka kao zarobljenika, sram ih bilo kada obraza nemaju! Skloni opis PODELI Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

14 : 09 Zatočenik! "Oni kažu Novak je dobio posebno izuzeće. Sram ih bilo, dobilo je još 26 tenisera isto ono što je Novak dobio. Njima nisu pravili problem, samo su njemu napravili problem. Drže ga i dalje u zatvoru. Mogli su lijepo da kažu 'Novače, nemoj dolaziti'. Naš ponos i dika je zatočenik tih skotova, jer nema šta da presvuče i nema gdje da se ubije. Svijete, digni se, ovo je borba sedam i nešto milijardi ljudi na svijetu", rekao je Srđan.

14 : 07 Sram ih bilo guzice... "Isusa su razapinjali na krst i svašta mu radili, on je izdržao i još je živ među nama. I Novaka razapinju na isti način, rade mu sve i svašta. Moja pokojna baba Sara Jauković iz naše Crne Gore govorila je 'Sram te bilo od guzice kad obraza nemaš'. E to im ja sada poručujem, zbog onoga što rade Novaku, najboljem sportisti i čovjeku na svijetu. Opet kažem, on će izdržati. Nas je bilo prije 100 i nešto godina isto kao danas. Bombardovali su nas, uništavali, ugnjetavali i opet nismo dali na sebe. Mi smo ponosan srpski narod čiji je predstavnik naš Novak, naše svjetlo na kraju tunela. Neće se on dati, izboriće se", zaključio je otac srpskog tenisera.

14 : 04 O političarima! "Ne znam dovoljno riječi da ih nazovem... Ovo je politička borba, on je ispunio sve uslove koji su bili potrebni da uđe i osvoji još jedan taj njihov čuveni Australijan open. I on bi ga osvojio, naravno. Jer je to Novak, najbolji teniser i sportista na svijetu. Ali to ne mogu da izgovore stručnjaci, tih nekoliko stotina miliona ljudi iz zapadnog svijeta... Ali sedam i po milijardi je iz onoga što oni nazivaju trećim svijetom. Mi smo prvi svijet!"

14 : 02 Otac Srđan! "Oni drže u zarobljeništvu našeg Novaka, naš ponos. Novak je Srbija i Srbija je Novak. Gaze Novaka, a gaze i srpski narod. Prvi čovjek te daleke zemlje Australije Skot... Morison, čije ime sve govori... Drznuo se da napada Novaka i protjeruje ga iako nije ni ušao u njihovu zemlju. Željeli su ga potcijene i bace na koljena. Mi smo Srbi, ponosan i civilizovan narod koji se uvijek branio. To radimo i sada, to radi naš ponosom i ponos čitavog slobodarskog svijeta. Njegov odnos prema domaćinima i organizatorima pokazuje iz kakvog naroda dolazi", rekao je Srđan Đoković.

14 : 00 Majka Dijana! "Ovo je čisto politički atak na novaka Đokovića. On je žrtveno jagnje, da ne bude najbolji svih vremena. Sa druge strane, on je pobjednik sa velikim P. Kao revolucionar i neko ko mijenja ovaj svijet, mislim da je već počeo. Nadam se da mu neće skresati krila. Od nas će imati podršku i molitve da ostane svoj", rekla je majka najboljeg na svijetu.

13 : 59 Stric Goran! "To više nije grend slem bez Novaka, oni mogu da igraju između sebe. To je šovinistička vlada koja je postupila bezobrazno i drsko, ali će to biti poraz za njih. Novak će uvijek izaći kao pobjednik. Ti ljudi koji ga nazivaju Balkancem, treba malo da razmisle, mi se ponosimo što smo s Balkana. On jednostavno ne da da drugi osvoje turnir i to je jedini način da ga zaustave da ne osvoji 21. grend slem. Ništa ga neće pokolebati, ja sam tu kao stric da ga podržim i mislim da je sada sve jasno. Uvijek kad je bilo najteže, on je izlazio kao pobjednik. Za svakog ko se usudio da ide protiv njega, nije dobro prošao", rekao je Goran Đoković!

13 : 56 Zahvaljujemo se Novaku na borbi! "Nadamo se da ćemo zajedno sa advokatima i vlastima u Srbiji donijeti pobjedu Novaku!", rekao je njegov brat na kraju izlaganja.

13 : 54 Ne smije nazad do ponedjeljka! "Novak Đoković ne može da napusti Australiju do ponedjeljka, osim ukoliko ne želi trogodišnju suspenziju za ulazak u Australiju. Tretiran je kao kriminalac, iako je zdrav i normalan čovjek, sportista koji nije prekršio nijedan zakon", zaključio je Đorđe Đoković.

13 : 53 Sve mu uzeto! "Donijeta je odluka da mu se zabrani da igra tenis, osvoji trofej i postavi rekord. Na izlasku sa aerodroma oduzeta mu je sva imovina sem telefona, nema odjeću ni novčanik. Sada je u prljavoj sobi i imovinu će dobiti tek kada krene nazad u Evropu".

13 : 51 Maltretiranje! "Ono što se Novaku desilo može da se nazove maltretiranje, to je diplomatski skandal prema najvećem sportisti svih vremena i srpskom diplomati. Ispitivali su ga satima, a naglo je prekinut njegov kontakt sa svijetom jer mu je telefon oduzet na tri i po sata. Kasnije je prebačen u drugu izolacionu sobu koja je pritvor na aerodromu u Melburnu!"

13 : 50 Novakov brat! "Novak Đoković nije prekršio nijedan zakon, nijedno pravilo koje je postavila Australija. Mjesec dana je komunicirao preko teniske asocijacije Australije, oni su zajedničkim snagama došli do medicinskog izuzetka kojim je ušao u Australiju. Imao je isti dokument kao nekoliko tenisera koji su već u Australiji", rekao je Đorđe.

13 : 48 Konferencija počinje! Pred novinarima su Srđan, Goran, Dijana i Đorđe Đoković!

13 : 45 DEVET TROFEJA! Na stolu za kojim će sjediti Srđan Đoković nalazi se i svih devet trofeja koje je Đoković osvojio u Melburnu. Ovo je grend slem turnir na kojem je srpski teniser najuspješniji, a želio je da se baš 10. titulom u Australiji upiše u istoriju - kao prvi čovjek sa 21. trofejem sa četiri najveća turnira. Australijan Open 2016. Izvor: Profimedia

13 : 40 Konferencija kasni! Iako je najavljeno da će konferencija početi u 13:30, za sada se Srđan Đoković nije pojavio pred kamerama.