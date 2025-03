Farmaceutkinja Dragana Milaković iz Banjaluke među dobitnicima "medicinskog oskara"

Poznata najbolja dostignuća ljekara i farmaceuta iz jedanaest država srednje i jugoistočne Evrope

U dvorcu na Ljubljanskom gradu u četvrtak 13. marta 2025. svečano je proglašeno devet pobjednika konkursa 11. International Medis Awards for Medical Research (IMA). Među njima je i farmaceutkinja Dragana Milaković, mr. pharm. Konkurs već jedanaestu godinu nagrađuje izvrsna naučnoistraživačka dostignuća ljekara i farmaceuta iz jedanaest država srednje i istočne Evrope.

Dragana Milaković, magistar farmacije iz Bosne i Hercegovine je prva autorica članka pod naslovom »Population Pharmacokinetic Model of Linezolid and Probability of Target Attainment in Patients with COVID-19-Associated Acute Respiratory Distress Syndrome on Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation—A Step toward Correct Dosing«. Objavljen je u uglednom naučnom časopisu Pharmaceutics.

Dragana Milaković u svom istraživanju istakla je potrebu za više informacija o tome kako optimizirati doziranje linezolida kod pacijenata s COVIDOM-19 koji imaju akutni sindrom respiratornog distresa (ARDS) i podvrgnuti su tretmanu na ECMO uređaju (vv ECMO). Istraživanje donosi vrijedne uvide u farmakokinetiku linezolida kod ECMO pacijenata i pruža efikasniju strategiju doziranja za poboljšanje kliničkih ishoda kod kritično bolesnih pacijenata, posebno onih s ARDS-om povezanim s COVIDOM-19.

Svi pobjednici konkursa 11. International Medis Awards for Medical Research (po abecednom redu područja):

- Damian Meyersburg, dr. med., dermatologija

- Dragana Milaković, mr. pharm., farmacija

- Dr. Marija Rovčanin, dr. med., ginekologija

- Dr. Martin Balík, dr. med., intenzivna medicina i anesteziologija

- Dr. Hana Mojžišová, dr. med., neurologija

- Dr. Juraj Timkovič, dr. med., oftalmologija

- Dr. Alja Kavčič, dr. med., pedijatrija

- Dr. Aleksandra Plavšić, dr. med., pulmologija i alergologija

- Dr. Ana Banko, dr. med., reumatologija

Za nagrade 11. International Medis Awards mogli su se prijaviti ljekari i farmaceuti koji su svoje naučnoistraživačke radove objavili u uglednim naučnim publikacijama s faktorom uticaja višim od 1,500. Na konkurs je ove godine stigla 251 prijava iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Srbije. Svim visokim kriterijima za nominacije za nagradu International Medis Awards odgovaralo je 197 prijava.