Spahić potvrdio: Vitalij Janelt dobija bh. pasoš, čekaćemo dozvolu FIFA da zaigra za BIH!

Direktor reprezentacije BIH govorio o potencijalnim novim članovima bh. selekcije.

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor BIH Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić održali su u petka konferenciju za novinare, a jedna od tema bili su i potencijalni novi članovi bh .selekcije.

Već duže se govori o Vitaliju Janeltu, njemačkom internacionalcu koji nastupa za engleski Brentford kao novom članu „zmajeva“, a to je u petak i potvrdio Spahić.

"Istina je da je gospodin Vitaly sada već blizu dobijanja bh. državljanstva. I to očekujemo u narednih sedam dana da ćemo završiti. Zahvalio bih se ljudima koji su bili danonoćno na liniji, posebno ministarstvima koji vode računa o tim stvarima. Izašli su nam u susret, radili su svaki dan na tome, čak i za vikend, kako bi skupili papire. To ne mora značiti da ćemo dobiti dozvolu FIFA o promjeni sportskog državljanstva, ali ćemo sa naše strane uraditi sve da to bude u našu korist", rekao je Spahić.

Podsjetimo, Janelt ima pravo na bh. državljanstvo jer je oženjen sa Sarajkom Ines. Ukoliko zaigra za „zmajeve“ postao bi treći stranac koji nema korijene sa ovih prostora, a koji je postao reprezentativac BIH. Prije njega to su učinili Brazilac Rikardo Bajano i Senegal Bubakar Dialiba.

Spahić je rekao da stručni štab reprezentacije BiH prati i Dženana Pejčinovića, fudbalera Volfsburga na pozajmici u Fortuni Diseldorf, a osvrnuo se i na glasine da bi dres BIH mogao da obuče i fudbaler Monaka Mika Biret.

"Sa Mikom priču od početka vjerovatno znate. Načuli ste. Dečko je rekao odmah na početku da ga ne zanima BiH i to je meni stvarno ok. On je rekao šta je rekao, hvala mu na tome. I nismo gubili puno vremena. On je imao već kontakt sa dva-tri saveza gdje je mogao igrati. Otišao je igrati za Dansku", rekao je Spahić.