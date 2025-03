Barbarez o biseru Borca: Vuković dva puta odbio poziv u reprezentaciju BIH!

Selektor BIH Sergej Barbarez objasnio zašto jednog od najboljih igrača Borca nema u reprezentaciji.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Reprezentacija BIH za sedam dana počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026 duelom protiv Rumunije u Bukureštu, a tri dana kasnije dočekuje Kipar u Zenici.

Selektor BIH Sergej Barbarez odredio je nedavno spisak za ove mečeve, a u petak je na konferenciji za novinare govorio o igračima, početku kvalifikacija.

Tokom konferencije dobio je i novinarsko pitanje zašto su na spisku neki igrači iz klubova poput Pafosa, Akrona ili Osijeka tu, a nema nikoga iz banjalučkog Borca.

Pitanje se u suštini odnosilo na Davida Vukovića, koji je sjajnim partijama u prethodnih godinu dana privukao pažnju velikog broja klubova, a prema nezvaničnim informacijama prati ga i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković.

„Nećemo ulaziti u diskusiju kome se koji fudbaler sviđa. Rekao sam šta znači reprezentacija, šta znači klub. Ne sviđa mi se ponižavanje klubova i tih igrača. Ne znam što bi Pafos bio lošiji od nekog, jer igra na Kipru. Jeste li vidjeli koliko je klubova sa Kipra igralo u osmini finala Lige konferencije? Ja samo tražim da se informišete i uradite domaći zadatak. Ako mi stvari nismo naglasili ili nismo rekli, normalno je da ja ne kažem sve informacije, ali radi se o reprezentaciji i onome šta mi imamo od kadra i koja je naša širina i koji segment možemo koristiti. Mi znamo šta smo prošli, koji igrači su bili sa nama, kako su igrali, koje smo igrače istrpili“, rekao je Barbarez, a onda se osvrnuo konkretno na Vukovića.

„Borcu čestitam za veliku stvar. Sa oduševljenjem sa pratio i imao kontakte sa trenerom. To mi je super stvar. Nadam se da će svi naši klubovi tako krenuti. Aludirate na njega, ali ja ću vam reći da David Vuković već dva puta rekao da ne želi igrati za reprezentaciju. Drugi put je bio suvišan. Kada nekoga upitate da li želiš jednom...Gubimo vrijeme na priču o igračima koji nisu tu. Zašto mi ne bismo pozvali nekoga koji ima kvalitet? On ne želi da igra za Bosnu i Hercegovinu, to je njegova stvar. Zašto da vodimo diskusiju o tome. To je posao novinara da ode u Banjaluku i da ga pitaju što ne želi, Ja pozivam one koji žele da igrau za reprezentaciju“, rekao je Barbarez, prenio je "Sport1.ba".

Na Barbarezovom spisku se nalaze:

GOLMANI: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

ODBRANA: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Jusuf Gazibegović, Nikola Katić, Adrian Leon Barišić, Ermin Bičakčić, Stjepan Radeljić, Tarik Muharemović.

VEZNI RED: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Dario Šarić, Ivan Šunjić, Haris Hajradinović, Dženis Burnić, Ivan Bašić.

NAPAD: Amar Memić, Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko.