Đoković ispao u Rimu, odmah stao pred novinare! Konferencija poslije bolnog poraza: "Na grend slemu imam veće šanse!"

"Ima tu milion detalja, možda ne treba da pričam o tome da ne ispadne da tražim izgovore. Imao sam fizičkih poteškoća, uspeo sam da pronađem zadovoljavajući nivo igre. Ovde u Rimu me uvek publika malo podigne, hvala im. Kiša me je prekinula, pa hlađenje, zagrevanje... Nisam prvi put doživeo, nekad dobro utiče na tebe, nekad ne. On je zasluženo pobedio. Raznovrstan je, nepredvidiv, stvarno igra sve dobro. Kad uhvati ritam, teško ga je zaustaviti nekoliko gemova. On je takav plejer... Ovaj, igrač! Eksplozivan, dinamičan, stiče iskustvo sa velikih mečeva. Ja na grend slemovima osećam da imam bolje šanse protiv svih njih. Pripremaću se za Rolan Garos. Uzeću nekoliko dana da odmorim telo i rešim probleme, pa ću biti danima u Parizu. Tamo je sve drugačije, loptice, tereni, uslovi. To mi je na umu, najveći cilj na ovoj podlozi. Nadam se da ću u Pariz doći spreman i tamo podizati formu", rekao je Novak Đoković za kraj konferencije.