SRBIJA U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Naše odbojkašice su čarobne, a sad po ZLATNU medalju!

Srpske odbojkašice ponovo će se boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva pošto je u Briselu večeras savladala Holandiju posle dramatična četiri seta. Na kraju, 3:1 za Srbiju (25:21, 15:25, 25:21, 25:21) uz maestralan nastup naših odbojkašica u prelomnim trenucima utakmice.

To znači da će se naše odbojkašice četvrti put uzastopno boriti za evropsko zlato - i to protiv Turske u subotu od 20 časova. Biće to direktan "okršaj" sa bivšim selektorom Danijelom Santarelijem koji je prihvatio poziv Turske, za mnogo veći novac, dok će sad naše odbojkašice predviđene Tijanom Bošković i selektorom Đovanijem Gvidetijem pokušati da se opet domognu krova Evrope, kao što je to već bio slučaj 2017. i 2019. godine.