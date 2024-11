Nemanja Nedović oglasio se poslije poraza Zvezde od Partizana.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda doživjela je poraz u vječitom derbiju. U prvom ovosezonskom odmjeravanju snaga sa Partizanom je izgubila pred svojim navijačima u Areni (89:77). Crveno-bijeli su u većem dijelu meča bili u zaostatku, a kada je minus otišao na dvocifren nije bilo povratka.

Svjestan je i Nemanja Nedović da je ekipa morala mnogo bolje. "Baš loša utakmica za nas, mislim da ni u jednu utakmicu nismo ovako pogubljeno djelovali od prvog minuta, čak ni protiv Reala. Na početku je ušla nesigurnost zbog njihovog skoka u napadu, oni su dosta šuteva promašivali, mi smo igrali dobru odbranu, šutirali su u posljednjim sekundama, pa su imali druge napade, počeli da pogađaju i stekli samopouzdanje. Kod nas se od prvog trenutka uvukao crv sumnje. Uvijek smo bili na pola. Djelovalo mi je kao da svako čeka nekog drugog da preuzme odgovornost, da nas povuče malo, ali se taj nije pojavio na meču", rekao je Nedović za "Meridiansport"

Preuzeo je za to i on odgovornost. "Krećem od sebe. Krivo mi je. Trenirao sam samo dva treninga, krivo mi je što nisam mogao da igram svoju igru kako sam želio, ali smo svi podbacili od prvog do posljednjeg i to mora da se kaže. Uopšte ne umanjujem učinak Partizana, bili su sjajni, zasluženo su pobijedili, skok u napadu donio im je mnogo toga i stvarno im čestitam."

Vidi opis "Taj se nije pojavio na derbiju": Nedović otvorio dušu poslije poraza od Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Upitan je i da li ih je Partizan iznenadio, možda igrom Ajzee Majka. "Igrači koji do sada nisu imali neku ozbiljniju ulogu stekli su samopouzdanje poslije tih osvojenih ničijih lopti i to su iskoristili. Nisu nas iznenadili sa igračima, ali jesu malo sa tim zonskim presingom, tjerali su nas da ulazimo u napad tek poslije 15 sekundi. Dovoljno smo kvalitetni da pronađemo rješenje za to, u ovom meču nismo to uspjeli. Nervoza i panika bili su prisutni od starta. Zbog čega? Ne znam. Moraćemo da poradimo na tome. Prvi put nam se desilo da se ovako povučemo i budemo pasivni. Izuzetno mi je krivo zbog toga. Šta je tu je. Moramo da se odmorimo, pa da dočekamo Bajern u sljedećem kolu", zaključio je Nedović.