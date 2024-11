"Pogriješili su kada su pustili Grobare na derbi": Partizanov plej otkrio šta je Obradović tražio pred Zvezdu

Karlik Džouns oglasio se poslije pobjede Partizana u derbiju.

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom vječitom derbiju (89:77). Tim Željka Obradovića slavio je na krilima sjajnog Karlika Džounsa (21, 6sk, 4as). Nije ga služio šut za tri (0/5), ali je radio neke druge stvari (6/10 za dva, 9/9 sa penala) i pokazao je zašto je lider ekipe.

Po završetku meča odgovarao je na pitanja novinara. "Znali smo šta su ulozi prije utakmice, znali smo koliko je veliko rivalstvo, ja sam novi igrač, učim kakvi su rezultati bili prethodnih puta. Htio sam da pobijedimo, izgubili smo šest uzastopnih evroligaških mečeva, to je bila motivacija, da se vratimo. Igrali smo dobro i prethodne mečeve, samo smo imali neke male padove. Drago mi je da smo se vratili", počeo je Džouns.

Svjestan je da se od njega traži da bude lider. "Kao plejmejker, gledaju me, traže da im omogućim lake poene, da budem lider na obje strane terena. Trener je više puta pričao sa mnom o toj ulozi lidera. Tražimo konstantnost, hoćemo da pobjeđujemo. Naravno da ćemo da uživamo u pobjedi, ali ne smijemo da letimo previše ni da padamo, idemo polako."

Uslijedilo je i pitanje šta im je rekao Željko Obradović. "Kao što sam rekao, čovječe, znam kako su se završili neki prethodni mečevi, htjeli smo da prekinemo to. Ne samo zbog nas, nego i za navijače i za trenera. On je posebna osoba, svi ga volimo, ponekad ga čujemo poslije poraza, tražio je od nas da igramo 100 odsto, ali da u ovoj igramo sa 200 odsto i to smo i uradili."

Pohvalio je Ajzeu Majka koji je odigrao fantastičan meč (13, 4sk). "Da, čovječe, kakav je meč odigrao. Nije igrao mnogo u Evroligi, bio je povrijeđen. Počeo je meč, odigrao ovako. Bilo je sjajno. Ludo je, dobre stvari se dešavaju dobrim ljudima. On je bio pozitivan i tokom povrede i kada nije igrao, bio je glasan, pozitivan bez obzira na to da li igra ili ne."

Na kraju je spomenuo podršku navijača u Areni, oko 1.000 Grobara bilo je u crveno-bijeloj dvorani. "Bez nepoštovanja, ali mislim da je bila greška što su ih pustili. Bili su toliko glasni. Za nas je bila to dobra stvar, bili su glasni, čuo sam ih sve vrijeme. Da imate nekoga da navija za vas u ovakvoj dvorani, to je bila dodatna motivacija. Volim da igram u ovakvom ambijentu, osjećam da pripadam u ovoj Areni i uživam u svakom minutu", zaključio je Džouns.