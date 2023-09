Đoković razbio Hrvata, za četvrtfinale US opena! Potpuna Novakova dominacija u Njujorku

Novak Đoković rutinski pobijedio hrvatskog tenisera Bornu Goju i ušao u četvrtfinale grend slema u Njujorku.

Novak Đoković pobijedio je hrvatskog tenisera Borna Goja u tri seta i plasirao se u četvrtfinale US Opena. Bez izgubljenog seta, dominantnim nastupom Novak ostvario plan na stadionu Artur Eš i zakazao četvrtfinalni duel protiv domaćeg tenisera, Tejlora Frica. On je takođe u 4. kolu u tri seta eliminisao Švajcarca Dominika Štrikera i zakazao sigurno mnogo uzbudljiviji duel za obojicu, jer će to biti okršaj 2. i 9. nosioca na prestižnom grend slemu. Ujedno, biće to njihov osmi međusobni duel, nakon što je u pretnodnih sedam pobijedio Srbin, zaključno sa nedavnim okršajem dvojice tenisera u Sinsinatiju.

Novak je protiv Borne Goje praktičko "pješke" osvojio prvi set, u drugom je imao nekoliko zahtjevnih sekvenci protiv borbenijeg i konkretnijeg protivnika, ali je svaki izazov riješio u skladu sa očekivanjima. Borio se Borna, davao sve od sebe, na momente se i nervirao i svađao sa sudijom jer mu ne daje vremena da odmori između servisa, ali ništa mu nije pomoglo. Đoković je, prosto, bio u potpunoj kontroli svega što se dešavalo na terenu i kao da se u trećem setu samo čekao "brejk" kojim bi Nole definitivno krenuo ka pobjedi. Taj brejk se dogodio u sedmom gemu, u kojem je Nole sa "nulom" oduzeo rivalu servis, poveo 4:3 i potom mirno priveo meč kraju.

I vrijeme provedeno na terenu i način na koji je igrao daju razlog za mir i za optimizam Novaku Đokoviću uoči predstojećih, sigurno mnogo zahtevnijih izazova. Borna Goja će pamtiti ovogodišnji US Open po velikom rezultatu i po uzastopnim pobjedama bez izgubljenog seta, ali je na svojoj koži osjetio da je okršaj sa Novakom ipak sasvim drugi sport u odnosu na mečeve protiv drugih tenisera.

