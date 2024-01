Novak bio na konopcima, ali tad je najopasniji - Đoković i prehlađen ide dalje!

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan opena gdje će igrati protiv Tomasa Martina Ečeverija. Ozbiljno ga je namučio Aleksej Popirin, ali i prehlada.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan opena pošto je danas poslije velike drame pobijedio Alekseja Popirina. Nije igrao dobro Đoković, imao je velikih problema zbog povrede i nedostatka energije, ali je na kraju uspio da odigra sasvim onoliko koliko je bilo potrebno da prođe dalje. Na kraju, poslije tri sata i 12 minuta tenisa: 3:1 (6:4, 4:6, 7:6, 6:3).

Sve je bilo u redu do početka drugog seta kada je Nole potpuno nestao sa terena. Popirin je to osjetio, zaigrao je svoj najbolji tenis i uspio da osvoji set čak iako mu se "stegla ruka" na prvim set-loptama. Jednostavno, Nole nije bio dovoljno koncentrisan da se odbrani. To je trajalo do kraja trećeg seta kada je Đoković uspio da se izbori za taj-brejk, pošto je sačuvao četiri set-lopte. Kada je došao do nove šanse, nije je iskoristio i poveo je 2:1 u setovima.

U trećem setu je igrao znatno bolje, a sve je bilo riješeno kada je "pametnjaković" iz publike pokušao da ga isprovocira. Đoković ga je zvao da siđe na teren i da se suoče, nakon čega je "pregazio" protivnika i potom na kraju žestoko opsovao provokatora koji izgleda nije naučio lekciju da se najbolji svih vremena ne provocira.

U trećem kolu koje se igra u petak, Novak Đoković će igrati protiv Tomasa Martina Ečeverija koji je izbacio Mareja i Monfisa.