SRAMOTA ME JE DA TO KAŽEM! Đoković otvorio dušu pred novinarima, progovorio o novom treneru i penziji

Novak Đoković održao je prvu konferenciju za medije u Parizu. Od izveštača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia

Novak Đoković održao je prvu konferenciju za štampu na Rolan Garosu. Odgovarao je na pitanja novinara od kojih nijedno nije bilo o narednom rivalu Pjeru Ugu Erberu, već o njegovim ciljevima, planovima, novom treneru, zdravstvenim problemima...

"Teško je da pričam kakva su očekivanja. Malo me je sramota da kažem šta su moja očekivanja. Sve osim titule za mene nije zadovoljavajuće, tako je oduvek bilo. Znam to. Zvučaće arogantno, ali imam karijeru koja tome govori u prilog. Kada igram na najvišem nivou i sada, to je glavni razlog što želim da nastavim da pišem istoriju, da osvajam titule. Pariz je jedna od tih tutla, zato su moje želje i ciljevi uvek isti. Sada moram da snizim očekivanja. Kada to kažem, mislim na to da ne razmišljam o turniru previše, da ne idem daleko, nego da idem meč po meč. Nisam igrao konstantno dobro duže vreme. Potrebno mi je to, da bih imao šansu da dođem do finala", rekao je Novak.

Tvrdi da je spreman za sve. "Da nisam spreman da uradim sve, ne bih bio ovde. Podrazumeva se to za mene. Ne dolazim na grend slem, a da znam da nešto ne mogu da uradim. Sumnje su uvek prisutne. Da mislim da ne mogu da osvojim, da nemam kvalitet i slično, ne bih bio ovde. Kada to budem osetio, onda će biti kraj karijere. Postoji u meni vizija i ubeđenje da mogu da pobedim najboljeg igrača na svetu na slemovima. Na nekim imam veće, na nekim manje šanse. To što sam prvi na svetu dovoljno govori. U tom kontekstu ću nastaviti. Ima mnogo prelomnih tačaka, to ne može da se predvidi, zavisi od mečeva. Slemovi duugo traju. Postoji uvek tenzija na slemu, čovek ne može da se opusti. Tako je. Barem kod mene. Može da bude i prvi meč prelomna tačka, može da bude i na kraju. Kako god, nadam se da će doći što pre, da uhvatimo taj zalet i to je cilj."

