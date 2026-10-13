Miloš Kos se opet izvinio zbog tuče u Zagrebu: "Ne želim da mi to obilježi karijeru"

Miloš Kos se ponovo izvinio Mateju Mandiću zbog incidenta u Zagrebu, ističući da je to bila važna životna lekcija za njega.

Izvor: Youtube/Kontranapad podcast/printscreen

Danima je čitav region pričao i pisao o Milošu Kosu, kada je srpski rukometaš u novembru 2024. godine slomio kosti lica svom prijatelju i saigraču Mateju Mandiću, u svlačionici rukometnog kluba Zagreb. Prošle su dvije godine od tada, a Miloš je još jednom iskoristio priliku da se izvini i pokaje zbog nesportskog gesta koji je izveo i koji mu je zakomplikovao profesionalnu karijeru.

Gostujući u podkastu "Kontranapad", Miloš Kos se osvrnuo na situaciju koja se dogodila nakon meča Lige šampiona, kada je Mandić kritikovao njegov nastup u dresu hrvatskog tima. Iako su bili dobri prijatelji, verbalni okršaj prerastao je u fizički, pa je Miloš Kos svom drugu slomio kosti lica i poslao ga na operaciju.

Šta je Miloš rekao o tuči sa Hrvatom?

Jedan od najboljih srpskih rukometaša "premotao je film" i vratio se na težak period svoje karijere. Nakon tuče u svlačionici Zagreba kaje se zbog svega što se desilo, pa je još jednom iskoristio priliku da se izvini svom prijatelju iz djetinjstva kojeg je udario pesnicom i slomio mu kosti lica.

"Dogodilo se to što se dogodilo, meni je jako žao zbog toga i mislim da tome nije mjesto u sportu. Ovim putem se izvinjavam Mateju, njegovoj porodici i klubu Zagrebu", rekao je Miloš i dodao: "To je jedna životna lekcija za mene. Ja sam i dalje mlad, a tada sam bio veoma mlad i nezreo. To nije opravdanje, ja sam napravio grešku i jako se kajem. Da je moglo drugačije, sve bih promijenio. To je život i, nažalost, dešavaju se grozne stvari".

Miloš Kos je mnogo naučio iz ove situacije i u godinama koje su pred njim, a mogao bi još desetak da igra na vrhunskom nivou, ne želi da se išta slično ponovi. Zapravo, to mu je i važna životna lekcija.

"Ne želim da me to prati tokom cijele karijere, to nisam bio ja, ne želim da se to ikada više dogodi u sportu. To je životna lekcija za ubuduće. Sve je moglo da bude drugačije i bolje. Ako me zdravlje posluži, imam još 10–12 godina karijere i ne želim da me to prati. Svi koji me poznaju znaju da nisam nasilan čovjek. Kajem se i žao mi je", dodao je Kos.

Šta se desilo u Zagrebu?

Prije nešto manje od dvije godine, nakon meča koji je Zagreb igrao u Ligi šampiona, dogodila se tuča o kojoj se danima pričao čitav region. Srpski rukometaš Miloš Kos pesnicom je udario u lice saigrača Mateja Mandića, golmana zagrebačkog kluba i tom prilikom mu polomio kosti lica - što je ugrozilo njegov nastup za reprezentaciju Hrvatske.

Po informacijama koje su tada stizale, Matej Mandić je kritikovao igru Miloša Kosa na meču Zagreba i Nanta, zbog čega ga je srpski reprezentativac udario u lice i poslao u bolnicu. Njihov sukob ispratio je rukometaš Zvonimir Srna, sinovac Darija Srne, koji je fizički napao Kosa. Srna nije igrao na tom meču, ali je bio prisutan u svlačionici i udario je Kosa.

Zagreb se kasnije oglasio saopštenjem u kojem srpskog rukometaša nije želio ni da spomene, a dok je Miloš Kos bio suspendovan tražili su čak 200.000 evra od zainteresovanih klubova da bi on mogao da napusti klub. Kosa je javno napao i tadašnji trener Velimir Petković, oglašavao se o situaciji u kojoj su se našli i golman Matej Mandić, a onda je Srbin uspio da "pobjegne" iz Zagreba.

Nakon što je promijenio sredinu i preselio se u Njemačku, srpski rukometaš Miloš Kos javno se izvinjavao Mateju Mandiću i rukometnom klubu Zagreb, u kojem je napravio veliki incident. Momak iz Kozarske Dubice karijeru je nastavio u njemačkoj Bundesligi, a sada je član Partizana koji želi da postane najmoćniji tim u regionu.

Bonus video: