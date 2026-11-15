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"Nisam psovala Svitolinu, evo kome je bilo upućeno": Sabalenka vrijeđala Ukrajince pred kamerama

"Nisam psovala Svitolinu, evo kome je bilo upućeno": Sabalenka vrijeđala Ukrajince pred kamerama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka se izvinila nakon što su ukrajinski mediji prenijeli da je vrijeđala Elinu Svitolinu tokom meča na Završnom mastersu.

Sabalenka nisam vrijeđala Svitolinu Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Društvene mreže su se "zapalile" poslije meča Završnog mastersa na kojem je Arina Sabalenka poražena od Eline Svitoline, a kako to inače biva susret Bjeloruskinje i Ukrajinke uvijek privlači posebnu pažnju. Međutim, ovaj je prevazišao sva očekivanja, pošto je u njemu - navodno - Sabalenka vrijeđala Svitolinu, kako ukrajinski mediji prenose, uz dosta psovki. Zbog toga se Bjeloruskinja hitno oglasila:

"Želim da razjasnim nešto u vezi sa mog posljednjeg meča što se u posljednje vrijeme širi internetom.

Moja izjava nije bila upućena Elini (Svitolini). Bila sam frustrirana zbog manje grupe gledalaca koji su agresivno navijali kada sam griješila, pa sam u tom trenutku emotivno reagovala.

Ipak, trebalo je drugačije da odreagujem na svoju frustraciju i izvinjavam se svima koje sam uvrijedila. Elina je odigrala sjajan meč i želim joj sve najbolje u nastavku turnira", napisala je Arina Sabalenka.

Zbog čega se oglasila Sabalenka?

Društvene mreže vrve od komentara kako je nekad prva igračica svijeta na Završnom mastersu izvrijeđala rivalku. Ukrajinski mediji tvrde da je rekla: "Ta je***a ukrajinska ku**a. Pobogu", navodno je rekla Sabalenka.

Bjeloruska teniserka je na razočaravajući način završila sezonu. Osvajačica četiri grend slem titule je poražena na Završnom mastersu od Eline Svitoline, koja je obezbijedila mjesto u nokaut fazi WTA finala. Susret je završen rezultatom 6:3, 3:6, 6:1 u korist Ukrajinke.

Ovom scenariju umnogome je doprinijela Mira Andrejeva koja je prethodno sa 2:0 savladala Bjeloruskinju i to nakon što joj je oduzela vezanih 11 gemova. S druge strane, pred Svitolinom je nokaut faza - Ukrajinka koja je u medijima prisutnija zbog privatnog života, a manje zbog igre. Ipak, uspjela je da u četvrtfinalu pobijedi Lindu Novosku 6:2, 6:1, a u polufinalu će joj biti rivalka Mira Andrejeva, a mlada Ruskinja je već u grupnoj fazi bila ubjedljiva sa 6:4, 6:0.

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Tagovi

Arina Sabalenka Elina Svitolina Tenis

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