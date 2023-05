Podignuta optužnica protiv muškarca: Uzeo novac iz torbice koju je našao na putu

Muškarac M.P. optužen je da je zadržao pronađenu torbu s novcem.

Protiv njega je optužnicu podiglo Tužilaštvo Brčko, a terete ga da je 4. novembra lani pronašao torbu sa oko 3.500 maraka koju je izgubio R.M.

Naime, R.M. je na parkingu benzinske pumpe koja se nalazi u Brezovu Polju u Brčkom na gepeku škode ostavio svoju torbicu u kojoj su se nalazila njegova lična dokumenta, mobilni telefon, te novac raznih valuta, pišu Nezavisne novine.

Kako se navodi u optužnici, nakon što je sjeo u vozilo da ga malo provoza, prilikom izlaska vozilom na magistralni put Brčko - Bijeljina torbica je pala na magistralni put.

Zatim je teretnim vozilom naišao optuženi, koji je išao iz pravca Bijeljine prema Brčkom.

On je ugledao torbicu pa je zaustavio vozilo i uzeo je pa nastavio put u pravcu Brčkog.

"Nakon što je otvorio i pregledao torbicu te uočio njen sadržaj, a bio je svjestan da novac koji se nalazi u torbici ne pripada njemu, već licu koje je vlasnik torbice koju je on našao i da on nema pravo taj novac zadržati za sebe. Ipak je to učinio u namjeri da na taj način sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je preostali sadržaj zajedno sa torbicom bacio iz vozila.

"Dakle, tuđu pokretninu koju je našao protivpravno je zadržao s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, čime je počinio krivično djelo utaja - iz člana 284, stav 5, Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH", navodi se u optužnici.

Inače za pomenuto djelo prijeti mu novčana ili kazna zatvora do godinu dana.