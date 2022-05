Deda Radoslav (90) od Sremske Mitrovice do Banjaluke biciklom došao na slavu (VIDEO)

Đurđevdan je dan kada se gosti posebno radosno dočekuju. Međutim, koliko često gosti na slavu dolaze biciklom? I to u devedesetoj godini života. Radoslav Ivanović, prije dva dana potegnuo je iz Šašinaca kod Sremske Mitrovice i do Banjaluke vozio 270 kilometara.

Sremska Mitrovica, Bijeljina, Brčko, Prnjavor, Banja Luka. Јeste daleko, ali kad noge slušaju i u desetoj deceniji, a pedale su decenijama prisan drug, nije teško.

Prije dva dana, ekipa RTRS-a razgovarala je sa Radoslavom Ivanovićem na graničnom prelazu Rača. Put do Banjaluke isplanirao je do detalja.

Najudaljeniji gosti najsrdačnije se dočekuju, a kada u goste dolazi 90-ogodišnjak, i to biciklom, onda je to poseban događaj. Radoslav Ivanović do prijatelja kojeg nije vidio godinama potegnuo je 270 kilometara.

"To sam lani odredio, da na današnji dan dođem u Banjaluku. Kaže baba moja.. pa ne znaš hoćeš li biti živ. Rekoh, kako neću, pa ja neću da umrem", priča ovaj vitalni starac.

Nije ovo prva dugoprugaška vožnja Radoslava Ivanovića. Već 20 godina vožnja biciklom više je od hobija. Okrećući pedale obišao je cijeli Srem, a dolaskom u Banjaluku postavio je lični rekord. Prvi zadatak, kada zdravo stigne na odredište, jeste javiti porodici da je sve prošlo bez problema.

Prva pauza na putu za Banjaluku donijela je i jednu anegdotu.

"Spavao sam u Brčkom, policajac mi je platio prenoćište. Prvo me je isktitikovao debelo, kako ja smijem da idem u 90-oj godini bez pratnje. Pa šta će meni pratnja?", kaže Radoslav.

u Banjaluci će, kaže, provesti nekoliko dana, pa onda nazad u Šašince. Ovaj put, bicikl će biti prtljag, a Radoslav će odmarati noge kao saputnik u unukovom automobilu.

